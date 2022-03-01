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الثلاثاء، 01-03-2022 12:20 م

تقنية سهلة وبسيطة يمكنها أن تساعد على النوم في 60 ثانية

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الوكيل الاخباري - تظهر الدراسات المتزايدة أن اضطرابات النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، والتي تشمل الصحة العامة والوظائف الجسدية والتأثيرات المعرفية والنفسية.

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وتحتاج أجسامنا إلى النوم للراحة والإصلاح، ما يجعلنا في النهاية جاهزين لليوم التالي.


وإذا كنت تعاني من مشكلات تمنعك من الحصول على قسط كاف من النوم، فقد تكون طريقة تنفسك وسيلة سهلة وبسيطة في جعلك تنام في غضون 60 ثانية فقط.


ويقول الخبراء إن هذه الطريقة تتمثل في تقنية 4-7-8، والتي يمكنها أن تدفعنا إلى حالة طبيعية من الاسترخاء، وهو بدوره ما يساعدنا على النوم.


وفي الأوقات التي تشعر فيها بالاستيقاظ أو التململ ولا يمكنك العودة إلى النوم، تشرح يوغي ألكسندرا بالدي كيف يمكن أن تساعدك تقنية 4-7-8.


وقالت إنه نظرا لأن هذه التقنية تتطلب أخذ أنفاس طويلة وعميقة، فيمكن أن تساعدك على النوم في 60 ثانية فقط.


وتابعت: "بسبب التنفس العميق للحجاب الحاجز، فإن تقنية 4-7-8 لا تُعرف فقط بعلاج الأرق، ولكنها تساعد أيضا في التحكم في الرغبة الشديدة، والتحكم في استجابات الغضب وتحسين الصداع النصفي".


وأضافت: "من المستحسن أن الاستخدام المستمر لجهاز التنفس لمدة 4-7-8 على مدى ستة أسابيع على الأقل يمكن أن يبدأ في إحداث تأثير إيجابي على معدل ضربات القلب، والذي يرتبط بالتوتر ويحسن القلق".


وتتمثل الخطوة الأولى لهذه التقنية، في وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية. ومع الحفاظ على اللسان في هذا الوضع، أخرج الزفير بالكامل، واصنع صوت الزفير. ثم أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك وعدّ حتى رقم أربعة. ثم احبس أنفاسك للعد حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.


وبمعنى أوضح، يمكنك تجربة تقنية 4-7-8 عن طريق التنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك نفسك لمدة 7 ثوان، ثم تتنفس لمدة 8 ثوان، وتكرر هذه العملية 4 مرات.


وأكد الدكتور أندرو ويل أن أسلوب التنفس هذا لا ينبغي أن يتم إذا كنت في مكان لا يمكنك الاسترخاء فيه.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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