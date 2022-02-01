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الثلاثاء، 01-02-2022 03:39 م

تمارين رياضية بسيطة تناسب مرضى الروماتيزم

resized_البيلاتس تكسب الجسم انسيابية الحركة الجسدية وقدرة على التحمل دون آلام


الوكيل الإخباري - تمارين رياضية بسيطة تناسب مرضى الروماتيزم  وتساعد المرضى على تخفيف آلامهم والحفاظ على نشاط الجسم. 

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اليوغا

ممارسة اليوغا من شأنها التخفيف من أعراض الإصابة بالروماتيزم، أن "اليوغا من شأنها أن تكون الرياضة الأنسب لمرضى الروماتيزم، فهي تجمع ما بين النشاط البدني و القدرة على إدارة التوتر بالإضافة إلى تقنيات للإسترخاء".

وتساعد اليوغا على تحسين القوة و المرونة، ولكن قد يحتاج بعض الأشخاص الذين لديهم قدرة محدودة على التحرك إلى تعديل أوضاع اليوغا أو استخدام السنادات للمساعدة في التوازن.

الزومبا
رياضة الزومبا من رياضات اللياقة البدنية التي تعتمد على الرقص، ولها العديد من الفوائد لتخفيف آلام الجسم وعلاج العضلات والمفاصل.

 

تمارين القوة
تمارين القوة باستخدام بعض الأوزان الخفيفة لها منافع كبيرة لمرضى الروماتيزم لأنها تستطيع أن ترفع مستوى اللياقة العضلية وتحريك العضلات الكبيرة التي تحيط بالمفاصل.

 

مارين التوازن
يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتيزمي مشاكلَ في المشي والتوازن عند المرضى المصابين فيه، هذا الأمر يجعل المريض معرضًا أكثر للتعثر والسقوط، وتشمل تمارين التوازن الوقوف على ساق واحدة، أو تمارين أخرى لتقوية العضلات المعززة للتوازن؛ كالمشي من الكعب إلى أخمص القدمين والوقوف من وضعية الجلوس.


تمارين الآيروبيك
تمارين الآيروبيك أو ما يُعرف بالتمارين منخفضة التأثير، والتي تشمل المشي، والرقص وأجهزة تمارين القلب منخفضة التأثير، وتعد هذه التمارين مناسبةً لمرضى الروماتيزم لأنها لا تسبب الكثير من الجهد والضغط على المفاصل.

 

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