الوكيل الإخباري - تمارين رياضية سهلة للمصابين بالتهاب المفاصل لتخفيف من المتاعب الناجمة عن آلام المفاصل. فممارسة التمارين الرياضية تعمل على تقوية العضلات وتحسين المرونة للعضلات والحفاظ على توازنها ويساعد على التخلص من الالم وتحسين الصحة.

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إليك أفضل التمارين الرياضية السهلة للمصابات بالتهاب المفاصل كما وردت في موقع Health المتخصص :

اليوغا

ممارسة اليوغا من شأنها التخفيف من أعراض الإصابة بالتهاب المفاص، أن: "اليوغا من شأنها أن تكون الرياضة الأنسب لمرضى التهاب المفاصل، فهي تجمع ما بين النشاط البدني و القدرة على إدارة التوتر بالإضافة إلى تقنيات للإسترخاء".

البيلاتس

تعمل البيلاتس على تقويم الجسم، بهدف تحسين توازن الجسم وزيادة مرونته، وتقوية العضلات. ومن فوائدها أنها تخفف من آلام المفاصل و العضلات وآلام الظهر وآلام العمود الفقري، وتكسب الجسم قدرة على انسيابية الحركة الجسدية وقدرة على التحمل دون أن تسبب آلام.

الزومبا

رياضة الزومبا من رياضات اللياقة البدنية التي تعتمد على الرقص، ولها العديد من الفوائد لتخفيف آلام الجسم وعلاج العضلات والمفاصل.

تمارين القوة

تمارين القوة باستخدام بعض الأوزان الخفيفة لها منافع كبيرة لمرضى التهاب المفاصل لأنها تستطيع أن ترفع مستوى اللياقة العضلية وتحريك العضلات الكبيرة التي تحيط بالمفاصل.

المشي

المشي يخفف الألم ويحسّن القدرة على الحركة عند المرضى المصابين بالتهاب المفاصل العظمي، وذلك لمدة لا تقل عن 45 دقيقة أو على أقل تقدير المشي لمدة 10 دقائق كل ساعة.

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