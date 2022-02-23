تمارين رياضية تساعد في إدارة الأمراض المزمنة

الوكيل الإخباري - أثبتت الدراسات العلمية أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تساعدك في إدارة الأعراض وتحسين صحتك إذا كنت تعانين من مرض مزمن، حيث تقدم فوائد تشمل إنقاص الوزن، تحسين صحة القلب، تعزيز القدرة على التحمل.





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وتساعد بعض التمارين الرياضية على إدارة هذه الأمراض المزمنة؛

أمراض القلب

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين صحة قلبك، حيث يمكن لمرضى القلب تحمل التمارين المتقطعة عالية الكثافة.

كما يمكن أن تقلل التمارين الرياضية من خطر الوفاة من أمراض القلب وكذلك تطور أمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



مرض السكري

تساعد التمارين المنتظمة الأنسولين على خفض مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية، كما يمكن أن يساعدك النشاط البدني أيضاً على إنقاص الوزن وزيادة طاقتك. يمكن أن تقلل التمارين الرياضية من خطر الوفاة إذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني.



الربو

وجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في خفض وتيرة نوبات الربو وحدتها.



آلام الظهر

تساعد تمارين الايروبكس الخفيفة والمنتظمة على تحسين وظيفة العضلات وزيادة قوة الظهر والقدرة على التحمل، وذلك من خلال تعزيز قوة العضلات حول العمود الفقري.



التهاب المفاصل

تساعد الرياضة في تخفيف آلام التهاب المفاصل والحفاظ على قوة العضلات في المفاصل المصابة، كما يمكّن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل من تحسين وظائفهم البدنية ونوعية حياتهم.



السرطان

يمكن للأشخاص المصابين بالسرطان الاستفادة من ممارسة الرياضة، حيث يمكن أن تعزز جودة حياتهم ولياقتهم البدنية، فضلاً عن تقليل احتمالية الوفاة بسبب سرطان الثدي أو القولون والمستقيم أو البروستاتا.



الخرف

تحسن التمارين من قدرة الإنسان الإدراكية، لذلك تساعد على الوقاية من الخرف وضعف الإدراك.

زهرة الخليج