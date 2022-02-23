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الأربعاء، 23-02-2022 03:26 م

فوائد صحية عند التوقف عن تناول الشوكولاتة

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الوكيل الإخباري - لا خلاف على أن الشوكولاتة تعد من أكثر الأطعمة المحببة حول العالم ويعشقها الكثيرون، وفي حين أن الشوكولاتة الداكنة تعتبر صحية أكثر عن نظرائها، إلا أن الإفراط في تناول الشوكولاتة عموماً وخاصةً أنواع الشوكولاتة ذات الحليب والشوكولاتة البيضاء غير صحي، لأنها تكون غنية بالدهون والسكر،

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وفي تلك الحالة يكون التوقف عن تناول الشوكولاتة مفيداً، وفيما يلي نستعرض تلك المزايا؛

 

السيطرة على تقلبات المزاج
يمكن للتوقف عن تناول الشوكولاتة أن يساعد في السيطرة على تقلبات المزاج، لأن تلك الخطوة تساعد في خفض مستويات السكر التي كان يتم استهلاكها، إذ يعد زيادة استهلاك السكر أحد الأسباب الرئيسية وراء تقلب المزاج والتهيج.

تعزيز إنقاص الوزن
يساعد تجنب الشوكولاتة، خاصةً البيضاء وذات الحليب، في إنقاص الوزن نتيجة الابتعاد عن استهلاك السكريات المضافة، فضلاً عن أن هذه الخطوة تساعد في السيطرة على السعرات الحرارية ومستويات السكر.


نوم أفضل
عادة ما تساهم الشوكولاتة في صعوبة النوم، خاصة عند تناولها قبل ساعات قليلة من النوم، وذلك يرجع لاحتوائها على الكافيين الذي يؤدي لاضطراب النوم، لكن تجنب الشوكولاتة يساعد في حل هذه المشكلة تدريجياً.


خفض خطر أمراض القلب والأوعية الدموية
يمكن من خلال استبعاد الشوكولاتة من النظام الغذائي واستبدالها ببدائل صحية مثل المكسرات والفواكه، أن يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تفادي حرقة المعدة
مع تجنب تناول الشوكولاتة أو الإكثار منها، تنخفض فرص الإصابة بحرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي، لأنه على عكس ما يعتقد الكثيرون، تعد الشوكولاتة طعام حمضي، فكلما زادت حلاوة الشوكولاتة، زادت فرص الإصابة بالحرقة.

 

زهرة الخليج

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