تمارين لتخفيف أعراض عسر البلع

الوكيل الإخباري - إن تناول الطعام واستهلاكه عمليتان طبيعيتان جداً، إذ لا يحتاج البلع في العادة إلى مجهود، وبالتالي فإن معظمنا لا يفكر فيه، ويشير وجود مشكلة في بلع الطعام إلى حالة عسر البلع، ويحدث هذا عندما لا تعمل استجابة العصب أو العضلات وفقاً للإجراء المطلوب، ومن ثم يمكن أن تسبب هذه المشكلة الألم أثناء بلع الطعام واللعاب.

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في ما يلي، بعض التمارين التي يمكنك ممارستها في المنزل، لتسهيل عملية البلع:





تمرين شاكر

هذا التمرين بسيط للغاية، ويهدف إلى تقوية العضلات، وتحسين قدرة الشخص على البلع، ويركز على عضلات وأنسجة الرقبة، التي تسمح بتخفيف آلام عسر البلع والتمتع بصحة أفضل.



للقيام بهذا التمرين

استلقِ أولاً على الأرض بشكل مسطح مع تثبيت رأسك، تأكد من أن يديك بجانبك، والآن ارفع رأسك للتحديق في أصابع قدميك، وابقَ في هذا الوضع لمدة 5-10 ثوانٍ دون اهتزاز، ولا ترفع كتفيك أثناء القيام بهذا التمرين، ويمكنك تكرار هذا التمرين 6 مرات في اليوم.



البلع المجهد

هذه عملية تبذل فيها جهداً كبيراً، وقد يبدو الأمر غريباً، لكنه فعال للغاية لعلاج عسر البلع، والغرض من تمرين البلع المجهد هو تحسين عملية الانقباض والاسترخاء، من خلال التركيز على العضلات المختلفة المشاركة في عملية البلع.



للقيام بهذا التمرين

اجلس في وضع مستقيم ومريح، وفكر في بعض الأطعمة التي ترغب في تناولها، والآن كما تخيلت أنه يدخل في فمك، حاول الضغط على عضلاتك وأنت تحاول ابتلاع هذا الشيء، وحافظ على تركيزه حتى لا يتلاشى الانكماش، استمر في ذلك لمدة 5-10 ثوانٍ، وافعل ذلك حوالي 10 مرات في اليوم لتقوية عضلاتك.



ابتلاع فوق المزمار

يهدف هذا التمرين إلى التحكم بشكل أفضل في عملية البلع، وابتلاع فوق المزمار هو تمرين يعتمد على الطعام، لكن يمكن القيام به دون طعام في العملية الأولية، حتى تعتاد هذه العملية دون طعام أفضل، لأنه في بعض الأحيان قد يعلق الطعام في حلقك، ولا تريد ذلك، خاصةً مع حالة مثل عسر البلع.

زهرة الخليج

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