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تمارين للحصول على جسم مشدود في التقرير الآتي:

تمارين رفع الذراع

قفي مع المباعدة بين قدميك. أسدلي يديك ودعي راحتيْ يديك تتجهان للأمام. ارفعي ذراعيك للأعلى وللخارج إلى الجانب حتى مستوى الكتف. ثم، أنزليهما للعودة إلى نقطة البداية.



تمارين الخصر

للحصول على الخصر النحيف المثالي، فأنت بحاجة إلى التمارين التي تستهدف عضلاتك الأساسية الصحيحة مع زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك.

ابدئي مع مباعدة ساقيك عن بعضهما البعض وثني الركبتين قليلاً مع دعم ظهرك للحائط. ثم، التقطي كرة، وحرّكي يديك ببطء من جانب إلى آخر، محاولةً لمس الحائط بها، والأهم من ذلك، الحفاظ على جسمك مستقيماً.

تمارين الضغط



بعد تثبيت الأطراف الأربعة على الأرض، وشدّ عضلات البطن، وجعل جسمك في شكل اللوح الخشبي. اخفضي جسدك حتى يصبح صدرك على ارتفاع بوصة أو اثنتين من الأرض، مع سحب المرفقين للخلف بزاوية 45 درجة تقريباً.

ادفعي جذعك بعيداً عن الأرض، ثم كرري التمرين عدة مرات.



تمارين شد عضلات الفخذ والقاع

يعمل هذا التمرين على شدّ الفخذين والعضلات السفلية.

ابدئي التمرين بتثبيت يديك وركبتيك على الأرض لدعم جسمك. بعد ذلك، قومي بمدّ إحدى رجليك، وحاولي إبقاءها مستقيمة وعدم تركها تذهب إلى الجانب أو تنحني أثناء رفع وتمديد الذراع المقابلة في الوقت نفسه. بعد ذلك، كرري الحركة نفسها بالذراع والساق الأخرى.

تمارين القرفصاء

قفي مع مباعدة قدميك قليلاً من عرض الورك، والحفاظ على استقامة ظهرك، وإسدال اليدين للأسفل. مع الحفاظ على ظهرك مستقيماً، أنزلي جسمك لأسفل كما لو كنت جالسة على كرسي حتى يصبح فخذاك موازيتين للأرض (أو أقرب ما يكون إلى التوازي). تأكدي من عدم تجاوز ركبتيك أصابع قدميك. شدّي عضلات البطن بإحكام لضمان استقامة العمود الفقري. قفي ببطء للعودة إلى نقطة البداية. كرري التمرين عدة مرات.

تمارين البلانك

يساعد البلانك على بناء القوة لكامل الجسم.

بعد تثبيت يديك وقدميك على الأرض كما لو كنت تؤدين تمرين الضغط، اثنِي مرفقيك وضعي وزنك على ساعديك وليس على يديك. يجب أن يشكل جسمك خطاً مستقيماً من الكتفين إلى الكاحلين. شدّي عضلات المعدة إلى الداخل نحو عمودك الفقري. اثبتي لبضع ثوان قبل العودة إلى نقطة البداية.

تمارين عضلات البطن والأرداف

أولاً، ثبّتي يديك وقدميك على الأرض بحيث يشكل جسمك مثلثاً فوق الأرض. ثم، ارفعي إحدى رجليك لأعلى ما يمكنك، ثم أنزليها ببطء وحاولي أن تلمسي طرف أنفك بركبتك. عودي إلى نقطة البداية وكرري التمرين مع الرجل الأخرى.

سيدتي