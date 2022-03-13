أنواع تمارين الرشاقة التي تجعلك بصحة جيدة

الوكيل الإخباري - التمرين مفتاح الصحة الجيدة. في حين يقتصر البعض الروتين الرياضي على نوع أو نوعين من التدريبات؛

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أنواع تمارين الرشاقة المهمة لصحتك في التقرير الآتي:

1. التمارين الهوائية

تعدّ التمارين الهوائية، التي تزيد من سرعة ضربات القلب والتنفس، هامّة للعديد من وظائف الجسم، إذ تقوّي القلب والرئتين وتزيد من القدرة على التحمّل.

تساعد التمارين الهوائية أيضاً على استرخاء جدران الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وحرق الدهون في الجسم، وخفض مستويات السكر في الدم، وتقليل الالتهاب، وتعزيز الحالة المزاجية، ورفع الكوليسترول الجيد.

إلى جانب فقدان الوزن، يمكن أن تخفض أيضاً مستويات الكوليسترول الضار LDL على المدى الطويل. وبالتالي تقلل التمارين الهوائية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وسرطان الثدي والقولون والاكتئاب والسقوط.

2. دوران الركبة المفرد

استلقي على ظهرك مع تمديد رجليك على الأرض. أرخِي كتفيك على الأرض واثنِي ركبتك اليسرى ثم ضعي قدمك اليسرى على فخذك الأيمن فوق الركبة مباشرة. شدّي عضلات بطنك، وامسكي ركبتك اليسرى بيدك اليمنى واسحبيها برفق عبر جسمك باتجاه جانبك الأيمن. اثبتي من 10 إلى 30 ثانية.

3. القرفصاء



قفي مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين وإسدال ذراعيك على جانبيك.





3. تمارين التوازن

تحسين توازنك يجعلك تشعرين بالثبات على قدميك ويساعد على منع السقوط. تمارين التوازن هامة بشكل خاص مع التقدم في السن، عندما تميل الأنظمة التي تساعدنا على الحفاظ على التوازن إلى الانهيار. يساعد تدريب التوازن على منع أو الحدّ من هذه الخسائر.

4. التمدد

يساعد التمدد في الحفاظ على المرونة. تؤدي الشيخوخة إلى فقدان المرونة في العضلات والأوتار، إذ تقصر العضلات ولا تعود تعمل بشكل صحيح، ما يزيد من خطر الإصابة بتشنجات العضلات وتلفها والإجهاد وآلام المفاصل والسقوط، كما أنه يجعل من الصعب ممارسة الأنشطة اليومية.

قومي بإحماء عضلاتك أولاً، مع بضع دقائق من تمارين الإطالة الديناميكية - بحركة متكررة مثل السير في المكان أو دوائر الذراع. ثم قومي بإجراء تمارين إطالة ثابتة (مع الاحتفاظ بشكل التمدد لمدة تصل إلى 60 ثانية).

5. تمارين الضغط

ابدئي باللوح الخشبي الأساسي، بحيث تكون يداك أوسع قليلاً من كتفيك وكفيك على الأرض. حافظي على استقامة ظهرك، ولا تدعي أسفل ظهرك يتدلى. اثنِي مرفقيك ببطء، واجذبي صدرك نحو الأرض. ادفعي على الأرض وافردي ذراعيك، مع العودة إلى نقطة البداية.

قومي بأداء 10 عدات، ثلاث مجموعات، مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

سيدتي

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