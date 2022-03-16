تمرين تمدد عليك ممارسته يومياً للحصول على عمود فقري مرن

الوكيل الإخباري - كشف طبيب كندي متخصص في أنسجة العظام والعضلات، عن أفضل تمرين تمدد للظهر والعمود الفقري، باستخدام كرة التمرين.

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نشر بريندون تالبوت، وهو ممارس صحي كندي متخصص بأنسجة العظام والعضلات، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه “أفضل تمرين تمدد للظهر” باستخدام كرة التمرين، حيث قام بالاستلقاء على كرة التمرين مع تشكيل ساقيه بزاوية 90 درجة وشد ظهره فوق الكرة وذراعيه فوق رأسه.



وشرح تالبوت الخطوات بالتفصيل قائلاً: “ أحضر كرة تمرين، وانزل للأمام بحيث يكون وركاك أمام الكرة. ومن ثم حاول إبقاء ركبتيك وكاحليك بزاوية 90 درجة، واسمح لظهرك بالتمدد فوق الكرة، ومن ثم ارفع ذراعيك فوق رأسك”

وقد لقي مقطع الفيديو الذي نشره على حاسبيه على تيك توك وإنستغرام، رواجاً كبيراً حيث حصل على أكثر من 100 ألف مشاهدة ومئات الردود والتعليقات الإيجابية.



اكتسب السيد تالبوت متابعين مخلصين عبر الإنترنت ولديه أكثر من 1.7 مليون متابع على تيك توك، بفضل مقاطع الفيديو التي ينشرها مع نصائح وحيل مفيدة حول كيفية تحسين وظائف الجسم.



وكان تالبوت قد أوصى في مقطع سابق بأربع تمارين سهلة وسريعة لتخفيف آلام الرقبة وتيبسها التي يمكن أن تسبب الصداع واحتقان الجيوب الأنفية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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