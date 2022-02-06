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الأحد، 06-02-2022 01:44 م

تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يعرض الطفل لمشاكل صحية

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الوكيل الإخباري - أثناء الحمل، عليكِ الحرص على أن تكون جميع الأدوية التي تتناولينها تحت إشراف الطبيب، فالمواد الفعالة الموجودة في الأدوية يمكن أن تنتقل إلى الجنين عبر المشيمة، مسببة له العديد من الأضرار الصحية.

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وقد حذر باحثون من جامعة كولومبيا، من تناول الأم الحامل الأدوية المضادة للاكتئاب، والحبوب المهدئة، حيث وجدوا أن هذه الأدوية يمكن أن تعرّض الطفل للإصابة بالاكتئاب والتوتر والقلق في المستقبل، والسبب أن هذه الأدوية تفعّل عمل نواحي التفكير السلبي في دماغه.

 

و أشارت دراسة سابقة إلى أن تناول الأم الحامل المسكنات والمهدئات، قد يزيد خطر إصابة الطفل بالتوحد، أو ولادته أقل وزناً من الطبيعي، مما يؤثر على صحته في المرحلة الأولى من حياته.

 

ويوصي الأطباء السيدات الحوامل بتجنب تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، والحبوب المهدئة، وتقليص استخدام المسكنات والمهدئات، واستبدال هذه الأنواع من الأدوية بطرق طبيعية للتخلص من الاكتئاب والتوتر.

 

نواعم

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