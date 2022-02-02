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الأربعاء، 02-02-2022 04:52 م

أطعمة للتغلب على كآبة الشتاء

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الوكيل الإخباري - الجميع يمرون بفترة من الكآبة خلال الأشهر الباردة، وبالرغم من أنه من الطبيعي الشعور بقليل من النشاط أو البهجة خلال فصل الشتاء، فإن البعض يعانون الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بتغير الفصول.

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وغالباً يؤدي هذا النوع من الاكتئاب إلى الإرهاق والمشكلات الإدراكية، وتغيرات في عادات الأكل والوزن، وتحدث هذه الأعراض خلال أشهر الخريف والشتاء بسبب قلة ضوء الشمس، ويعتبر شهرا يناير وفبراير الأكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص المصابين بهذا الاضطراب، وعادةً تتحسن حالتهم مع حلول فصل الربيع.

 

حبوب الإفطار
يعتبر بدء اليوم بتناول حبوب الإفطار الصحية طريقة رائعة لمنح الجسم دفعة من النشاط، والمساعدة في إدارة أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.
ومعظم هذه الحبوب غنية بالألياف، وفيتامين (B12)، وحمض الفوليك، وهي عناصر أساسية لمكافحة أعراض الاكتئاب، حيث تعمل الألياف على تعزيز صحة ميكروبيوتا الأمعاء، التي تحسن المناعة، ويعد فيتامين (ب 12) أساسياً لصحة الجهاز العصبي، ويعمل حمض الفوليك على تجديد وإنشاء خلايا جديدة.

 

السمك
تعد إضافة الأسماك خياراً مثالياً، نظراً لأن تناول البروتينات الخالية من الدهون يساعد في تخفيف أعراض كآبة الشتاء، لأنها لا تسبب عسر الهضم أو الالتهاب.
وتحارب الأسماك الدهنية، أيضاً، أعراض الاضطرابات العاطفية الموسمية، لأنها تحتوي على نسبة عالية جداً من أحماض أوميغا 3، التي تعمل كمضاد للالتهاب ومصدر مهم للدماغ، حيث تساعد في تنظيم الحالة المزاجية، وفي الاتصالات العصبية.

 

التوفو
يحسن التوفو كثيراً من الحالة المزاجية، حيث يحتوي على الحديد الذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب الشتوي، وتحتاج مجموعة كبيرة من خلايا الدماغ إلى الحديد لمنع أعراض الاكتئاب.

 

الشوكولاتة الداكنة
يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة في تخفيف أعراض الاكتئاب، حيث كشفت الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يلعب دوراً في تخفيف أعراض الاكتئاب.

 

زهرة الخليج

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