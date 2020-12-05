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السبت، 05-12-2020 11:25 ص

تناول 5 أكواب من الشاي يومياً يقي من الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة

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ملاعب - وكالات

 

يعد الشاي من المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لمذاقه المميز، كما انه يحتوي على العديد من الفوائد .

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وقد أعلن دكتور قلب عن مفاجأة سارة لمحبي تناول الشاي وهي أن تناول 3 إلى 5  أكواب شاي يومياً مفيدة لتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

 

حيث أوصى مجلس الصحة في هولندا ، الأشخاص بتناول الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة.


ويعد تناول من 3 إلى 5 أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد يخفض مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، بالاضافة الى انه يخفض ضغط الدم المرتفع، ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 


 




 

 


 

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