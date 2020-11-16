مشروبات تعمل كمبيدات للفيروسات بنسبة 97%

الوكيل الإخباري _ تعد المشروبات الطبيعية من اكثر المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا للفوائد العديدة التي تقدمها لصحة الجسم ، وقد كشف علماء ألمان عن وجود منتجات طبيعية يمكنها العمل كمبيدات للفيروسات، حيث تتمكن من قتل ما يصل إلى 97% من الفيروسات في الجسم.

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ومن ابرز هذه المشروبات :

عصير خنق التوت

عصير الرمان

الشاي الأخضر

شراب البيلسان

العسل مع الحبة السوداء

مشيرين الى ان هذه المشروبات قادرة على إضعاف الفيروسات بفضل احتوائها على البيئة الحمضية والبوليفينول بنسبة 80%.



المصدر : الامارات نيوز

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