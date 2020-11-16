مشروبات تعمل كمبيدات للفيروسات بنسبة 97%

الوكيل الإخباري _ تعد المشروبات الطبيعية من اكثر المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا للفوائد العديدة التي تقدمها لصحة الجسم ، وقد كشف علماء ألمان عن وجود منتجات طبيعية يمكنها العمل كمبيدات للفيروسات، حيث تتمكن من قتل ما يصل إلى 97% من الفيروسات في الجسم.
ومن ابرز هذه المشروبات :
عصير خنق التوت
عصير الرمان
الشاي الأخضر
شراب البيلسان
العسل مع الحبة السوداء
مشيرين الى ان هذه المشروبات قادرة على إضعاف الفيروسات بفضل احتوائها على البيئة الحمضية والبوليفينول بنسبة 80%.
المصدر : الامارات نيوز
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