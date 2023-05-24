تورم الغدد الليمفاوية.. متى يشير لمشكلة صحية خطيرة؟

الوكيل الإخباري- قد يصاب البعض بتورم في الغدد الليمفاوية نتيجة التعرض لعدوى أو إصابة أو خراج في الأسنان، ولكن في حالات أخرى قد يحدث التورم نتيجة مشكلة صحية خطيرة، مثل السرطان.



نستعرض في التقرير التالي متى يشير تورم الغدد اليمفاوية إلى الإصابة بالسرطان؟، وفقًا لـ"Health line".



يعد تورم الغدد الليمفاوية علامة على أن الغدد تعمل بكفاءة قد يكون هناك المزيد من الخلايا المناعية تعمل لمكافحة عدوى تجابه الجسم، لذا فعادة ما يشير التورم إلى وجود عدوى من نوع ما، ولكن ربما يكون تورم الغدد سببه أيضًا حالة أكثر خطورة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، ونادرًا ما يكون السرطان السبب.



غالبًا ما تكون الغدد الليمفاوية المتورمة قريبة من مكان المشكلة، عندما يكون الشخص مصاب بالتهاب الحلق العقدي، فقد تتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.



عندما تتورم عدة مناطق من الغدد الليمفاوية، فإن هذا يشير إلى أن المشكلة في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تكون مشكلة، مثل جدري الماء أو فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان، مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية.



متى يستدعي تورم الغدد الليمفاوية؟

غالبًا ما يترافق تورم الغدد مع مشكلة يعاني منها الشخص مثل العدوى ونزلات البرد، ويكون الأمر طبيعي دليل على كفاءة الغدد كجزء من الجهاز المناعي بالجسم، ولكن في بعض الحالات يكون تورم الغدد علامة على مشكلة صحية أكثر خطور، ويمكن تحديد ذلك فيما يلي:



-استمرار تورم الغدد حتى بعد الشفاء من المشكلة المسببة.



- ظهور ورم بدون أعراض يستمر لفترة طويلة.



- كبر حجم الورم عن الطبيعي.



- صعوبة في التنفس أو البلع.



- التعرق الليلي.



- فقدان الوزن دون محاولة.



التشخيص من قبل المختصين هو الحل الأمثل للتأكد من أن تضخم الغدد مشكلة عابرة أم مشكلة تحتاج للتدخل والعلاج وتأثر على صحة المريض، ويعتمد التشخيص على ما يلي:



- استبعاد التعرض لخدش القطط والحيوانات، وأكل اللحوم غير المطهية جيدًا وغيرها من الأشياء التي قد تسبب تورم الغدد.



- إذا كان الطبيب يعتقد أن الغدد الليمفاوية المتورمة قد تكون سرطانًا فيمكن أن تؤكد الاختبارات والتصوير.



- يمكن الحصول على أشعة سينية على الصدر أو الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين.



- في بعض الحالات قد يخضع المريض لأخذ عينة من موضع التورم وتحليلها.

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