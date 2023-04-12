تورم القدمين بلا ألم .. اسبابه ومتى يكون خطيراً ؟

الوكيل الإخباري- التورم غير المؤلم في القدمين والكاحلين مشكلة شائعة خاصة بين كبار السن، يمكن أن يؤدي التراكم غير الطبيعي للسوائل في الكاحلين والقدمين والساقين إلى التورم، وقد يحدث أيضًا نتيجة الإصابة ببعض المشكلات الصحية الأخرى.



نستعرض في التقرير التالي أسباب التورم غير المؤلم في القدمين، وخيارات العلاج المنزلي، وفقًا لـ "Health line"

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قد يؤثر التورم غير المؤلم على كلا الساقين وقد يشمل عضلات الساق أو حتى الفخذين، فتأثير الجاذبية يجعل التورم أكثر وضوحًا في الجزء السفلي من الجسم.



أسباب التورم غير المؤلم بالقدمين



-زيادة الوزن.

- تكون جلطة دموية في الساق.

- دوالي في الساق.

- وجود أوردة في الساقين لا يمكنها ضخ الدم بشكل صحيح إلى القلب يسمى ذلك بالقصور الوريدي.

- يمكن أن تسبب الإصابة أو الجراحة التي تشمل الساق أو الكاحل أو القدم التورم أيضًا، وقد يحدث التورم أيضًا بعد جراحة الحوض خاصةً بالنسبة للسرطان.

- قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة من الوقت إلى بعض التورم في القدمين والكاحلين.

- قد يحدث التورم عند النساء اللواتي يتناولن الإستروجين أو أثناء الدورة الشهرية، تعاني معظم النساء من بعض التورم أثناء الحمل، وقد يكون التورم الشديد أثناء الحمل علامة على تسمم الحمل وهي حالة خطيرة تشمل ارتفاع ضغط الدم والتورم الشديد.

- قد يكون تورم الساقين علامة على فشل القلب أو الفشل الكلوي أو فشل الكبد، في هذه الظروف يكون هناك الكثير من السوائل في الجسم وتتجمع في الساقين.

- قد تتسبب بعض الأدوية أيضًا في تورم القدمين، مثل أدوية الاكتئاب وبعض أدوية الضغط والمنشطات.



كيف يمكن تقليل تورم القدمين؟

يمكن علاج تورم القدمين الغير مؤلم عن طريق القيام ببعض النصائح البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:



-وضع القدم على وسائد لرفعها فوق مستوى القلب أثناء الاستلقاء.

- القيام ببعض التمرينات البسيطة التي تركز على القدمين يساعد ذلك في ضخ السوائل من الساق إلى القلب.

- اتباع نظام غذائي قليل الملح، والذي قد يقلل من تراكم السوائل والتورم.

- ارتداء جوارب داعمة تباع في معظم الصيدليات ومتاجر المستلزمات الطبية.

- عدم الجلوس لفترات طويلة ومتواصلة وأخذ فترات راحة بالوقوف والتحرك.

- تجنب ارتداء الملابس الضيقة.

- التخلص من الوزن الزائد.

- إذا كان التورم أثر جانبي لأحد الأدوية يجب مراجعة الطبيب والحصول على البديل المناسب.



متى يكون تورم القدم بدون ألم خطير؟

قد يشير تورم القدم بدون ألم إلى مشكلة صحية أكثر خطورة في بعض الحالات، وقتها قد يلاحظ الشخص عدد من الأعراض الأخرى تتمثل فيما يلي:

-ضيق في التنفس.

- ألم في الصدر.

- حمى.

- زيادة التورم بشكل سريع وملحوظ.

- دفء الجلد مكان التورم.



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