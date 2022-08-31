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الأربعاء، 31-08-2022 03:54 م

توقف التنفس أثناء النوم.. مضاعفات تصل للسكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري - أشارت الجمعية الألمانية لطب النوم إلى أن توقف التنفس أثناء النوم هو انقطاع النفس أثناء النوم بمعدل 5 مرات لكل ساعة نوم ولمدة 10 ثوان.

وأضافت الجمعية أن ذلك يحدث بسبب انسداد المسالك التنفسية العلوية بشكل جزئي أو كلي. وأوضحت أن أسباب توقف التنفس أثناء النوم تتمثل في البدانة والتقدم في العمر والفك السفلي الصغير جدا أو الذي يتراجع إلى الخلف أو اللسان الكبير أو الحاجز الأنفي المعوج أو الأورام الحميدة الأنفية أو وجود الكثير من الدهون والأنسجة الضامة عند مدخل المسالك الهوائية.

وتشمل الأسباب أيضا ارتخاء عضلات الفك بسبب تناول المنومات والمهدئات والتدخين وبعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية والروماتيزم.

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أضافت الجمعية أنه إلى جانب انقطاع النفس أثناء النوم يعاني المريض أيضا من الشخير غير المنتظم، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، تجنبا للمخاطر الجسيمة، التي قد تترتب على توقف التنفس أثناء النوم مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية بفعل ارتفاع ضغط الدم.

ويتم علاج توقف التنفس أثناء النوم من خلال توسيع المسالك التنفسية بواسطة جبيرة توضع في الفم وتحرك الفك السفلي واللسان للأمام أو بواسطة قناع التنفس الليلي.

 

العين الإخبارية 

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