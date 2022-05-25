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الأربعاء، 25-05-2022 12:05 م

ثلاثة أطعمة إذا كنت تشتهيها فقد تكون مصابا بأحد أنواع الخرف

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الوكيل الإخباري - يوصف الخرف بأنه مجموعة من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ، وهو أحد أكثر مشكلات الشيخوخة شيوعا حول العالم.

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ويعد ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعا للخرف، ومع ذلك، يوجد أنواع أخرى من الخرف، بينها الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، وهو أحد أكثر أشكال الخرف ندرة، والذي يسبب مشاكل السلوك واللغة.

 

ويشار إلى أن الخرف الجبهي الصدغي يشترك في مجمل أعراضه مع جميع أشكال الحالة الأخرى، ويمكن رصد هذه المؤشرات في مجالات مختلفة من حياة الفرد، وقد يشير اشتهاء ثلاثة أنواع من الطعام إلى هذا النوع من تدهور الدماغ.

ووفقا لجمعية Alzheimer’s UK الخيرية، قد "يشتهي المرضى الأطعمة الحلوة أو الدهنية أو الكربوهيدرات وينسون آداب المائدة الخاصة بهم".


وتضيف المؤسسة الخيرية: "قد لا يعرفون أيضا متى يتوقفون عن الأكل أو التدخين".


وبحسب مؤسسة "مايو كلينك"، فإن الخرف الجبهي الصدغي هو مصطلح شامل لمجموعة من الاضطرابات الدماغية التي تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ بشكل أساسي، وهي المناطق من الدماغ المرتبطة بالشخصية والسلوك واللغة.


وتضمر أجزاء من هذه الفصوص في اضطرابات الخرف الجبهي الصدغي. وتتنوع المؤشرات والأعراض حسب الموضع المصاب في الدماغ

 

روسيا اليوم

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