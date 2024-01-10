جراحة الأعصاب في ألمانيا: ما هي الأمراض وكيف يتم علاجها في المستشفيات الألمانية؟

الوكيل الإخباري
- جراحة الأعصاب هي مجال طبي معقد مخصص لتشخيص وعلاج
أمراض الجهاز العصبي التي قد تتطلب تدخلاً جراحياً. يقوم جراحو الأعصاب بإجراء
جراحات معقدة على الدماغ، والحبل الشوكي، والأعصاب الطرفية. نجاح العلاج يعتمد على
خبرة الجراح، ومهاراته، بالإضافة إلى المعدات الحديثة مثل أنظمة الملاحة العصبية،
وأنظمة التنظير الداخلي، والمجاهر الجراحية، وغيرها. كل هذا متوفر في المستشفيات
الألمانية. إذا كنت ترغب في الخضوع للعلاج مع الحد الأدنى من خطر حدوث مضاعفات
عصبية، فمن الأفضل زيارة أحد مراكز جراحة الأعصاب الألمانية. يمكنك معرفة تكلفة جراحة الأعصاب في ألمانيا
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ما هي الأمراض التي يعالجها جراحو الأعصاب
الألمان؟
يلجأ السائحون الطبيون إلى الجراحين الألمان لعلاج
الأمراض المعقدة، والشديدة، والنادرة لجعل العلاج أكثر أماناً، وأكثر نجاحاً، وأقل
رضحية. الحالات الأكثر شيوعاً التي يتم علاجها في الخارج تشمل ما يلي:
●أورام الدماغ والأعصاب الطرفية.
●الألم العصبي.
●إصابات الدماغ والعمود الفقري الرضحية.
●الفتق بين الفقرات، والتضيق، وغيرها من أمراض العمود الفقري ذات المظاهر العصبية.
●التكوينات الوعائية (تمدد الأوعية الدموية، تشوهات الأوعية الدموية) الموجودة في الجهاز العصبي المركزي.
●أمراض الدماغ الخُلقية، بما في ذلك عند الأطفال.
●خلل التوتر العضلي العنقي.
●تكهف النخاع.
قد تكون هناك حاجة أيضاً إلى رعاية جراحة الأعصاب لبعض
الأمراض العصبية التي يتم علاجها عادةً بشكل محافظ. على سبيل المثال، يتم أحياناً
إجراء جراحات وإجراءات طفيفة التوغل لعلاج داء باركنسون، والصرع، والتصلب الجانبي
الضموري ALS، والتصلب المتعدد، والسكتة الدماغية،
وأمراض أخرى.
لماذا من الأفضل الخضوع لجراحة الدماغ في
ألمانيا؟
تستخدم المستشفيات الألمانية أحدث التقنيات في إجراء
العمليات، مما يُزيد من كفاءتها، ويُقلل من معدلات الرضوض. على سبيل المثال:
●اجتثاث الأورام بالليزر الموجه بالرنين المغناطيسي
●جراحات التنظير الداخلي من خلال ثقوب يبلغ قطرها بضعة ملليمترات
●التحفيز العصبي العميق للدماغ بدلاً من الجراحة المفتوحة التقليدية مع حج القحف (الزرع طفيف التوغل لأقطاب كهربائية في الدماغ)
●التشخيص الفلوري أثناء إزالة الورم لتمييز أنسجة الورم عن الأنسجة السليمة
●إجراءات من داخل الأوعية الدموية Endovascular والجراحة الإشعاعية Radiosurgery، والتي تسمح للأطباء بتجنب الجراحة التقليدية، في كثير من الحالات
للاستفادة من جميع مزايا جراحة الأعصاب الحديثة،
والخضوع لعلاج آمن، وطفيف التوغل، وموثوق، وإعادة تأهيل شاملة، يمكنك زيارة أحد
المستشفيات في ألمانيا. يُرجى زيارة موقع bookinghealth.ae
لمعرفة الأسعار
وتحديد موعد للعلاج. سيساعدك المتخصصون لدينا في اختيار مركز طبي وترتيب العلاج في
ألمانيا. ستكون تكلفة الخدمات أقل من المعتاد بالنسبة لك بسبب عدم وجود معاملات
إضافية للمرضى الأجانب.