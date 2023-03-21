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الثلاثاء، 21-03-2023 04:19 م

جمعية القلب الأمريكية تقدم نصائح للأم في عيدها

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الوكيل الإخباري- نشرت جمعية القلب الأمريكية بموقعها الرسمي بعض النصائح المهمة للأمهات حتى يعتنين بصحتهن قدر الإمكان.

النظام الغذائي الصحي

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يعد النظام الغذائي الصحي ضروريًا للوقاية من أمراض القلب وتعزيز الصحة بشكل عام على المدى القصير والطويل.


من المهم الحد من الدهون المشبعة والصوديوم والسكريات، وتناول الأطعمة الصحية بصورة أكبر، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدجاج والأسماك منزوعة الجلد.


تجنب الإجهاد
قالت نورينا باي ألين، أستاذ مساعد الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في فينبرغ في شيكاغو، إن الإجهاد يمكن أن يضر بالصحة لأنه يساهم في اتباع نمط حياة سيء يؤثر على صحة القلب.


وأضافت، أن الإجهاد يجعلنا نأكل كثيرًا ولا نرغب في ممارسة أي رياضة ويؤثر على النوم، وكل هذا يضر بصحة القلب والأوعية الدموية.

ممارسة الرياضة
يعتبر النشاط البدني وسيلة جيدة لمحاربة التوتر وتجنب السلوكيات غير الصحية، كما يحسن الحالة المزاجية.


توصي جمعية القلب الأمريكية بقضاء 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني الهوائي المعتدل في الأسبوع أو 75 دقيقة من النشاط المكثف أو مزيج من الاثنين، ويفضل أن يتم توزيعها على مدار الأسبوع، من الممكن ممارسة الرياضة مع الأطفال من خلال ركوب الدراجات معًا أو المشي أو حتى الرقص.

الخروج من المنزل والتنزه
أوضحت أستاذ مساعد الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، أن عيد الأم وقت مناسب للتنزه والمشي والاستمتاع بالزهور المتفتحة في فصل الربيع، ومن الأفضل أيضًا تعميم ذلك طوال العام من خلال الخروج من المنزل والتنزه.

النوم الكافي


تعد الأمهات الجدد، على وجه الخصوص، بحاجة إلى إيجاد وقت للاسترخاء والنوم الكافي والتخلص من الضغط.


أكدت جمعية القلب الأمريكية أن أولئك الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


ومن أجل الحصول على قسط مناسب من الراحة، يجب تهيئة بيئة نوم مناسبة خالية من الأضواء والأصوات المزعجة.

إجراء الفحوصات وتناول الأدوية


مهما كانت الأم مشغولة مع أسرتها أو عملها، فلا بد من إيجاد الوقت لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية مثل فحص الكوليسترول ومعدل الضغط والسكر في الدم.


وفي حال تناول بعض الأدوية، فلا يجب أبدًا نسيان الجرعة في موعدها تجنبًا لحدوث مضاعفات صحية.

 

الكونسلتو الطبي 

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