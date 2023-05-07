حالة غريبة في البرازيل .. ديدان بالأمعاء تصيب مريض بالكحة المستمرة

الوكيل الإخباري- أظهرت أشعة إكس لمريض يعاني من السعال المستمر، أنه مصاب بعدوى الديدان الشريطية، والتي أدت إلى حدوث الكحة، فما العلاقة؟

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تعيش عدوى الديدان الشريطية في الأمعاء، وتدخل إلى بعض الأنسجة مثل العضلات أو المخ، حسبما نشر موقع "The Sun”.



تدخل الديدان إلى الجهاز الهضمي نتيجة تناول الأطعمة الملوثة، خاصة اللحوم، وعادة لا تعد الحالة خطيرة بمجرد موت تلك الديدان سريعًا.



من الممكن أن تؤدي تلك الديدان إلى حدوث خراج تحت الجلد، الأمر الذي يسبب مشكلات صحية، حيث يمكن أن يحدث السعال وألم الصدر عندما يظهر خراجات على الرئتين.



وفي حال ظهور الخراج في المخ أو الحبل الشوكي، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى "الكيسات المذنبة العصبي"، وهي حالة عدوى شديدة الخطورة قد تسبب شلل أو صرع.



وقال الدكتور فيتور بورين دي سوزا، الطبيب المعالج للحالة في البرازيل والذي نشر صور الأشعة عبر منصة تويتر، إن هذا المريض ينتظر إجراء الرنين المغناطيسي لفحص موقع الخراج على المخ



وعادة ما يتطلب الأمر إجراء جراحة لإزالة الخراج في مثل هذه الحالات، فربما يتنقل الخراج إلى العينين مسببًا عدوى وضبابية في الرؤية.



وقد يحتاج ظهور الخراج في الأساس إلى عدة أشهر أو سنوات بعد الإصابة بعدوى الديدان الشريطية، لذا يجب الانتباه لأعراض الحالة فور حدوثها، وتشمل فقدان الشهية وتشنجات المعدة والإسهال والإجهاد والقيء.



الكونسلتو الطبي

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