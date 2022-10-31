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الإثنين، 31-10-2022 04:38 م

حل الكلمات المتقاطعة يبطئ تقلص الدماغ

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الوكيل الإخباري-أعلن أطباء الأعصاب في الولايات المتحدة، أن حل الكلمات المتقاطعة والألغاز يساعد على إبطاء فقدان الذاكرة وتقلص حجم الدماغ لدى المصابين بالخرف الخفيف.

ويشير المكتب الإعلامي لجامعة كولومبيا، إلى أنه وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية يعاني 55 مليون إنسان في العالم من الخرف حاليا. وأحد أكثر الأسباب شيوعا هو مرض الزهايمر، الذي اكتشف في 60-70 بالمئة من الحالات.

ويؤدي مرض الزهايمر إلى موت خلايا الدماغ، ما يخفض تدريجيا من القدرات الفكرية والسلوكية والاجتماعية للشخص، حتى أنه قد ينسى محادثة حديثة أو حدثا أو أسماء أقاربه، ويتيه في مكان مألوف، وما إلى ذلك.

ومن أجل إبطاء ذلك، يبحث العلماء عن طرق جديدة لمنع وإبطاء تطور الخرف. وقد اكتشفوا أن حل الكلمات المتقاطعة والألغاز والعاب الكمبيوتر والعاب الطاولة المختلفة تعمل على تحفيز الذاكرة والانتباه، وعلى تحسين أداء دماغ كبار السن.

وقد اختبر علماء الفسيولوجيا العصبية هذه الأساليب على 107 متطوعا مسنا يعانون من الخرف الخفيف، وتابعوا تطور حالتهم خلال 1.5 عام. وبعد ذلك أخضعهم الباحثون لاختبارات ADAS-Cog الخاصة بتقييم أعراض الخرف.

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وأجرى الباحثون الاختبار الأول بعد ثلاثة أشهر من بدء "التدريب" ، ونظموا بعد ذلك عدة اختبارات أخرى. أظهرت المتابعة أن حل الكلمات المتقاطعة والألغاز يثبط فقدان الذاكرة أكثر من ألعاب الكمبيوتر، و كانت هذه الخاصية متساوية بعد الاختبار الأول وأثناء الاختبارات اللاحقة للحدة الذهنية والذاكرة. أن كلتا الطريقتين تبطئان تقلص الدماغ، ولكن الكلمات المتقاطعة كانت أكثر فاعلية من ألعاب الكمبيوتر في هذه الحالة.

واستنتج الباحثون، أن هذه التمارين الفكرية، تساعد على تحسين الذاكرة والحالة الفكرية للأشخاص الذين يعانون من الخرف.

 

روسيا اليوم

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