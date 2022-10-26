خوارزمية تتيح قراءة الأفكار عبر فك تشفير مسح الدماغ

الوكيل الإخباري-بات من الممكن للعلماء الآن قراءة أفكارك باستخدام نموذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم خصيصاً لفك تشفير عمليات مسح الدماغ.

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يمكن أن يساعد هذا الاختراق غير الجراحي، الذي طورته جامعة تكساس، أولئك الذين لا يستطيعون التحدث أو الكتابة للتواصل مع الآخرين لأول مرة.



تعمل الطريقة عن طريق تغذية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي إلى خوارزمية تعيد بناء المنبهات التي يسمعها الشخص أو يفكر فيها بلغة طبيعية.

على سبيل المثال، استمع المشاركون في الدراسة إلى القصص المروية بينما قام العلماء بمسح مناطق الدماغ المرتبطة باللغة الطبيعية وأدخلوا المسح في وحدة فك التشفير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي أعادت ملخصاً لما كان الفرد يستمع إليه.



ينتج النموذج الجديد فكرة أو ملخصاً لأفكار المريض من خلال تحليل عمليات المسح، ولا يمكنه فك شفرة ما يفكر به حرفياً. ويمكن أن تكون الأفكار بسيطة مكونة من كلمة واحدة، مثل “الكلب”، أو معقدة مثل "يجب أن أمشي إلى الكلب".



يمتلك الدماغ أيضاً أبجدية خاصة به تتكون من 42 عنصراً مختلفاً تشير إلى مفهوم معين مثل الحجم أو اللون أو الموقع، ويجمع كل هذا لتشكيل أفكارنا المعقدة. يتم التعامل مع كل "حرف" بواسطة جزء مختلف من الدماغ، لذلك من خلال الجمع بين جميع الأجزاء المختلفة، يمكن قراءة عقل الشخص.



قام العلماء بذلك عن طريق تسجيل بيانات الرنين المغناطيسي الوظيفي لثلاثة أجزاء من الدماغ مرتبطة باللغة الطبيعية بينما استمعت مجموعة صغيرة من الأشخاص إلى 16 ساعة من البث الصوتي.



كانت مناطق الدماغ الثلاث التي تم تحليلها هي شبكة الفص الجبهي وشبكة اللغة الكلاسيكية وشبكة الارتباط الجداري والزمني والقذالي. ثم أعطيت الخوارزمية عمليات المسح، والتي قارنت أنماط الصوت بالأنماط في نشاط الدماغ المسجل.



وأظهر النظام أنه قادر على أخذ مسح ضوئي وتحويله إلى قصة بناءً على المحتوى، والذي وجد الفريق أنه يتطابق مع فكرة القصص المروية. وعلى الرغم من أن الخوارزمية غير قادرة على تحليل كل "كلمة" في أفكار الفرد، إلا أنها قادرة على فك شفرة القصة التي سمعها كل شخص، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



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