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الثلاثاء، 29-08-2023 09:29 م

حل سحري للتخلص من الصداع النصفي

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الوكيل الاخباري- يُعاني المصابون بالصداع النصفي من كثرة أخذ الأدوية وأثرها على أجسامهم، ولذا أظهرت إحدى الدراسات حلا سحريا لعلاج الصداع من خلال شرب عصير الليمون الحامض مع السكر (الليموناضة).اضافة اعلان


وبينت الدكتورة ديبورا لي وفقا لصحيفة "إزفيستيا"، أن عصير الليمون خفض من شدة الصداع النصفي وأثبت فعاليته كدواء "بروبرانولول".

وأضافت أن أحد أسباب التأثير الفعال لعصير الليمون هو انه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С المضاد القوي للأكسدة.

وتشير الدكتورة، إلى أن فيتامين С يلعب دورا مهما في إزالة السموم من الجسم وهو عامل إنزيمي مرافق، بالإضافة إلى ذلك، يجب على من يعاني من الصداع النصفي الإكثار من شرب الماء.

 




 

 


 

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