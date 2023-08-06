ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر؟

الوكيل الاخباري- يعتبر التخلص من السكر في النظام الغذائي مهمة صعبة، لأنه من المضافات الغذائية الأكثر شعبية في الأطعمة المصنعة، ولكن يمكن القيام بها للحفاظ على الصحة العامة للجسم.





ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول السكر؟

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ينخفض خطر الإصابة بمرض السكري



أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 هو تناول كميات كبيرة من السكر، مما يؤدي إلى إحداث فوضى في الكبد والبنكرياس والأعضاء الأخرى، ويمكن السيطرة على مخاطر الإصابة بمرض السكريعن طريق اتخاذ قرار بوقف تناول السكر.



في حين أن العديد من العوامل تساهم في الإصابة بمرض السكري ، فإن السكر هو أحد المسببات الرئيسية.



فقدان الوزن

تناول الكثير من السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة بالسكر يساهم في زيادة الوزن، لأن استهلاك السكر يعمل على إحداث فوضى في الهرمونات المسؤولة عن الحفاظ على وزن صحي، وكذلك تلك التي تدعم فقدان الوزن الصحي، ويؤثر السكر أيضًا على جزء الدماغ الذي يتحكم في الشهية.



نضارة البشرة

تم ربط النظام الغذائي الغني بالسكر بأمراض الجلد، مثل حب الشباب والبثور والطفح الجلدي والعيوب.



وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Clinical and Cosmetic and Investigative Dermatology، مدى تعرض البشرة للإصابة بحب الشباب وأمراض الجلد الأخرى عند تناول الأطعمة المحملة بالسكر، لذا فإن إتباع نظام غذائي خالٍ من السكر سيجعل البشرة تبدو بشكل أكثر نضارة.



تجنب الأمراض

عند تناول كميات كبيرة من السكر، فإن ذلك يفسد الجهاز المناعي، ولكن عندما التوقف عن تناول السكر، فإن الجهاز المناعي يصبح قادر على العمل بالطريقة التي صمم بها.



كما أن الالتهاب المزمن المرتبط بارتفاع استهلاك السكر يقلل من استجابة الجسم المناعية، مما يجعل الشخص أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا على مدار العام.



وعند التوقف عن تناول السكر من المحتمل أن يصبح الشخص أكثر صحة وأقل عرضة للإصابة ببكتيريا الزكام أو الإنفلونزا.



تجنب التقدم في العمر بشكل سريع

إذا كنت تريد أن تبدو أصغر من عمرك فتوقف عن تناول السكر، لأناتباع نظام غذائي غني بالسكر يعجل من ظهور تجاعيد البشرة بشكل أسرع، ويرجع السبب في ذلك إلى glycation، وهي عملية تحدث عندما يقوض السكر إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة.



كما أن الالتهاب عامل آخر يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، والسكر هو أحد العوامل المساهمة في الالتهابات المزمنة.



التخلص من رائحة الفم الكريهة

ترتبط رائحة الفم الكريهة بتناول السكر، وذلك لأن السكر يتسبب في انتشار البكتيريا في الفم المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.



الحصول على أسنان أكثر صحة

للحفاظ على الأسنان ومنع حدوث مشاكل أكبر مثل قنوات الجذور يجب التوقف عن تناول السكر.



كما أن التوقف عن تناول السكر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير لأن الكثير من السكر في النظام الغذائي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري.



