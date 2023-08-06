الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

هل تعاني من الصداع النصفي؟.. حيل تساعد في التخلص منه

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الأحد، 06-08-2023 10:29 م

هل تعاني من الصداع النصفي؟.. حيل تساعد في التخلص منه

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الوكيل الإخباري- يرغب الكثير من الأشخاص في التغلب على الصداع النصفي دون الحاجة لتناول الأدوية المسكنة، لأن الجرعات العالية منها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الجسم.


فيما يلي أفضل المنتجات لعلاج الصداع النصفي من أمازون:

طاقية لتخفيف الصداع النصفي


- قابلة للتمدد، لأنها مصنوعة من قماش الليكرا.

- تحتوي على جل أكثر بنسبة 20%.

- تخفف الصداع النصفي عن طريق البرودة والضغط.

- تغطي منطقة صداع الرأس بالكامل من الأمام والخلف.

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جهاز تدليك رأس لتخفيف الصداع والتوتر


- يحتوي على 3 أوضاع للتدليك.

- فعال في علاج الصداع النصفي.

- مناسب للاستخدام الرطب والجاف.

- مقاوم للماء من 7 درجات.

- صغير الحجم.

- بدون أسلاك.

- يتميز بهيكل خفيف الوزن.

 

قناع العين الجيل المثلج لتخفيف الصداع والتوتر


- يخفف تورم وجفاف العين.

- يسيطر على الصداع النصفي وآلام الجيوب الأنفية.

- يأتي بتصميم أنيق ومريح.

- مصنوع من خرز جل مرن.

- مناسب للاستخدام الساخن والبارد.

 




 

 


 

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