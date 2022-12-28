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الأربعاء، 28-12-2022 05:17 م

خبراء : الحصبة الألمانية أثناء الحمل ترفع خطر الإجهاض

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الوكيل الإخباري-قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل ترفع خطر الإجهاض أو الولادة المبتسرة، وقد تؤدي إلى أضرار جسيمة في الجنين مثل القلب، والعين، والأذن.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة أوصى المرأة التي تخطط للحمل، بتجديد التطعيم أو بالحصول عليه، قبل الحمل بشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه لا يمكن التطعيم أثناء الحمل، لخطره على الجنين.

جدير بالذكر أن الحصبة الألمانية، مرض فيروسي ينتقل عبر الرذاذ في الهواء بعد العطس والسعال، وتتمثل أعراضه في الحمى، والطفح الجلدي، وتورم العقد اللمفاوية في الرقبة، وخلف الأذن.

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