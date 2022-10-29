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السبت، 29-10-2022 12:58 م

خبراء يكشفون أفضل شاي للتخلص من دهون البطن

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الوكيل الإخباري-يعتمد فقدان الوزن والدهون على مجموعة من العوامل، لكن الخبراء ينصحون ببعض الأطعمة والمشروبات التي تسهّل عليك المهمة قليلا.

وقال موقع "شي فايندس" إن هناك مشروبا ساخنا واحدا يشدد الخبراء على أنه يساعد على التخسيس وإنقاص الوزن، وهو الشاي الأخضر.

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وبالرغم من أن الشاي الأخضر والأسود يأتيان من نفس النبات، إلا أن طريقة معالجة الشاي الأسود مختلفة عن نظيره الأخضر، بعد قطفه.

وذكرت أخصائية التغذية، ليزا ريتشاردز، أن هذا المشروب يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية، لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية، وهي مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن.

وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بمضادات الأكسدة، فإن الشاي الأخضر يقدم كمية عالية منها، مما يجعله أحد أفضل أنواع الشاي التي يمكنك شربها إذا كنت ترغب في تحسين التمثيل الغذائي، كما أنه أحد أفضل المشروبات لصحتك بصفة عامة".


وتابعت: "مضادات الأكسدة لها فوائد صحية مهمة من فقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتقليل الالتهابات وحتى الوقاية المحتملة من السرطان".


وسبق لباحثين صينيين أن وجدوا أن الفوائد الصحية المرتبطة بالشاي كانت أكثر وضوحا بالنسبة لمن يشربون الشاي الأخضر، وليس الشاي الأسود.


ووجد الباحثون أن الذين يشربون الشاي الأخضر بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 20 بالمئة، و22 بالمئة أقل عرضة لخطر الوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

 

سكاي نيوز

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