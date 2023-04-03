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الإثنين، 03-04-2023 10:32 ص

خبراء ينصحون بهذه المادة الغذائية على الافطار لخفض ضغط الدم !

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الوكيل الإخباري- يمكن للتغذية الجيدة أن تقلل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم .

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وتحتوي الكثير من الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم، ويمكن أن تجنب الإنسان مشكلات صحية عدة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وانسداد الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول.

 

ومن بين هذه الأطعمة السبانخ اذ يعتبر غني بمادة البوتاسيوم، كما أنه يحتوي على الألياف ، ويقول خبراء التغذية أن كمية قليلة من السبانخ بين الفترة والأخرى من شأنها أن تمنع انسداد الشرايين وأن تخفض ضغط الدم وينصح بها على وجبة الإفطار في رمضان .

 

كما يعرف الثوم بدوره الفعال في إذابة أي ترسبات في الأوعية الدموية، فهو يحارب إنزيما يعرف باسم الأنجيوتنسين الذي يضيق الأوعية الدموية.



سكاي نيوز عربية

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