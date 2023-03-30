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الخميس، 30-03-2023 02:46 م

سحور مرضى الكوليسترول.. المسموح والممنوع من الأطعمة

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الوكيل الإخباري-يرتبط ارتفاع مستويات الكوليسترول بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وللنظام الغذائي تأثير قوي على مستواه في الجسم، وقد يساهم في خفضه بصورة طبيعية عند تناول أغذية صحية.

نستعرض في السطور التالية، قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة والمضرة لمرضى الكوليسترول.

الأطعمة المفيدة لمرضى الكوليسترول في السحور

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قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، إن الأطعمة والأكلات المسموحة في وجبة السحور لمرضى الكوليسترول، تتمثل فيما يلي:


1- البقوليات
وتشمل الفول والحمص، وهى أطعمة تتميز باحتوائها على نسب عالية من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الألياف والمعادن والبروتين.


2- الخضروات
الخضروات جزء مهم للغاية من النظام الغذائي الصحي للقلب، لأنها غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، إضافة إلى أنها قليلة السعرات الحرارية، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الوزن المثالي للجسم، وخلوه من الدهون.


3- الفواكه
العديد من أنواع الفواكه غنية بالألياف القابلة للذوبان، وعلى رأسها التفاح الأخضر، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، عن طريق تشجيع الجسم على التخلص من الكوليسترول، ووقف إنتاج الكبد لهذا المركب.


4- منتجات الألبان خفيفة الدسم
مثل الجبنة القريش، والجبنة البيضاء الذي يحتوي على كميات ضئيلة من الملح، والزبادي أيضًا.


5- الأكلات المعدة بزيت الزيتون


الأطعمة الممنوعة لمرضى الكوليسترول في السحور
وأوضحت الدمرداش، أن الأطعمة الممنوع تناولها لمرضى الكوليسترول تتمثل فيما يلي:
1- الأطعمة المقلية، نظرًا لغناها بالسعرات الحرارية وكميات هائلة من الدهون.
2- البيض، وخاصًة الصفار.
3- الوجبات السريعة.
4- اللحوم المصنعة.
5- الحلويات.

الكونسلتو الطبي

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