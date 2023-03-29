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الأربعاء، 29-03-2023 03:47 م

فوائد مذهلة لتناول المخللات .. هل تساعد على إنقاص الوزن؟

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الوكيل الإخباري- على الرغم من أن المخللات تأتي ضمن الأطعمة التي قد تتسبب في الإصابة بأضرار صحية متعددة، إلا أن تناولها قد يعود على الجسم بمجموعة من الفوائد الصحية، فما هي؟

نوضح في السطور التالية، الفوائد الصحية المحتملة لتناول المخللات، وفقًا لما ذكره موقع "Web MD".

الفوائد الصحية المحتملة لتناول المخللات

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1- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب
تعتبر المخللات ضمن الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، والذي يرتبط بانخفاض خطر التعرض للإصابة بأشكال معينة من أمراض القلب.

كما يرتبط تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات بشكل عام، ومن ضمنها البيتا كاروتين، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، والحفاظ على صحة القلب في حالة جيدة بشكل عام.


2- تحسين مستوى الإدراك
تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في المخللات دور كبير في الحفاظ على صحة الجسم، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين مستوى الإدراك لدى الأشخاص فوق سن 65.

كما وجدت الدراسات نفسها أن تناول وجبات تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة يمكن أن يكون أكثر فعالية من مجرد تناول مكملات مضادات الأكسدة، وعليه، تعتبر المخللات مصدرًا ممتازًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على المزيد من مضادات الأكسدة بشكل طبيعي.

3- يساعد على إنقاص الوزن
تحتوي أنواع معينة من المخللات، وعلى رأسها مخلل الخيار، على نسب منخفضة من السعرات الحرارية، إلى جانب محتواها المائي العالي، وعليه، فإن تناولها يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في استهلاك المزيد من الأطعمة، وبالتالي إنقاص وزن الجسم.

كما تحتوي المخللات أيضًا على الخل، والذي يرتبط أيضًا بانخفاض الشهية، حيث قد يبطئ الخل معدل امتصاص الجهاز الهضمي للكربوهيدرات، ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تقليل ارتفاعات الأنسولين، والحفاظ على استقرار مستويات الطاقة في الجسم، وأيضًا تقليل انخفاض الأنسولين الذي يسبب الشعور بالجوع.


الأضرار الصحية المحتملة للمخللات
نظرًا لأن المخللات قد تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، يجب استشارة الطبيب قبل زيادة كمية المخللات التي يتم تناولها، تجنبًا للتعرض للأضرار التالية:

- ارتفاع معدل ضغط الدم.

- إجهاد الكبد والكلى، بسبب محتواها العالي من الصوديوم.

- زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.

- زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

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