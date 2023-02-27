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الإثنين، 27-02-2023 09:15 ص

خبر غير سار لمستخدمي منتجات الديتوكس

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الوكيل الإخباري- شهدت منتجات الديتوكس انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة. وتَعد هذه المنتجات المتوفرة في صورة شاي أو عصير يحتوي على خلاصات خضروات وفواكه أو مكملات غذائية بتخليص الجسم من السموم. فما مدى جدوى هذه المنتجات؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية أنابيل ديركس أن الوعود، التي تقدمها منتجات الديتوكس، لا تقوم على أساس علمي حتى الآن.

وأضافت ديركس أن هذه المنتجات قد يكون لها تأثير ضار على الصحة؛ حيث إنها تعمل على إدرار البول، ومن ثم يقوم الجسم بتصريف كمية كبيرة من السوائل ومعها كمية كبيرة من "الإلكتروليتات"، مما يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث خلل في التوازن الإلكتروليتي بالجسم، والذي يمكن الاستدلال عليه مثلاً من خلال الشعور المستمر بالتعب والهزال وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود وجفاف الجلد.

وأردفت خبيرة التغذية الألمانية أنه يمكن حماية الجسم من السموم من الأساس من خلال الإقلاع عن التدخين والإقلال من الأغذية المحتوية على نسبة عالية من المعادن الثقيلة مثل الأحشاء وسمك التونة وسمك أبو سيف؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف العبء الواقع على الكبد والكلى المنوط بهما محاربة السموم في الجسم.

كما يجب عدم تناول الخبز المحروق؛ نظراً لاحتوائه على مادة "الأكريلاميد" المسرطنة.

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