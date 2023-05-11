خبيرة تغذية تحذر : لا تتناول هذه الأجزاء في الدجاجة !

الوكيل الإخباري- يعتبر الدجاج من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل البروتين، يعتاد البعض على تناول الأوراك، بينما يفضّل آخرون الصدور فقط، فأيهما أفضل للصحة العامة؟

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ، إن الصدر هو الجزء الأكثر أمانًا لصحة الجسم في الدجاج.



في المقابل، أوصت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بعدم تناول فخذ وساق الدجاج، لاحتواء الأوراك على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء.



وأشارت إلى أهمية أن يكون الدجاج مسلوقًا أو مشويًا أو مطهوًا على البخار، مع ضرورة التخلص من الجلد المحيط باللحم.



الكونسلتو الطبي

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