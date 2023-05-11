الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

المعايطة يرعى حفل تخريج دورة الشّرطة المستجدين

إصابة فتاة دهسها مستوطن قرب مخيم العروب

مصرع 8 أشخاص في الاحتجاجات على اعتقال عمران خان في باكستان

عام على اغتيال شيرين أبو عاقلة

اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان باستهداف مواقع عسكرية وسط وقوع قتلى وجرحى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تونس.. تقلص العجز التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام

1.77 مليون حركة بنظام الدفع الفوري عبر البنوك في نيسان بارتفاع 3.9%

جمعية الحوادث: 20 وفاة نتيجة حوادث سير الأسبوع الحالي

السويد تزود جيشها بسفينة استطلاع عسكري جديدة

الخميس، 11-05-2023 10:16 ص

خبيرة تغذية تحذر : لا تتناول هذه الأجزاء في الدجاجة !

istockphoto-479367564-170667a


الوكيل الإخباري- يعتبر الدجاج من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل البروتين، يعتاد البعض على تناول الأوراك، بينما يفضّل آخرون الصدور فقط، فأيهما أفضل للصحة العامة؟

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قالت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي  ، إن الصدر هو الجزء الأكثر أمانًا لصحة الجسم في الدجاج.

في المقابل، أوصت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بعدم تناول فخذ وساق الدجاج، لاحتواء الأوراك على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء.


وأشارت إلى أهمية أن يكون الدجاج مسلوقًا أو مشويًا أو مطهوًا على البخار، مع ضرورة التخلص من الجلد المحيط باللحم.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
jnrk

موسم الكرز الأخضر .. اليك أبرز فوائد هذه الفاكهة اللذيذة

wtc26n-2-web

دراسة : اصابات العمل أقل في البيئة شديدة الخطورة!

2022_4_25_20_2_47_82

طبيب يكشف عن ممارسة بسيطة تقي من امراض القلب

2023_5_10_17_8_48_275

أيهما أفضل لصحتك؟.. إليك الفرق بين البرقوق الأحمر والأخضر

IMG_20230511_023209_979

الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل لترطيب الجسم في فصل الصيف؟

2023_5_10_16_45_11_392

طبيبة تحذر من ابتلاع بذور البطيخ لهذا السبب !

أخبار متعلقة
95ca1835d2095cd3ec0c2e83c137000a

طبيبة : لا تتناول الفجل اذا كنت تعاني من هذه الأمراض !

tbl_articles_article_20125_154de45c5c3-ef8b-48eb-9c30-db26afac9bea

6 علامات تكشف اصابتك بنقص الحديد

4278468

7 نصائح للتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي

133-080214-causes-constant-hunger-how-treat_700x400

دراسة : مشاعر المرأة الايجابية تتصل بالامعاء مباشرة

2017061394848

هذه النبتة "مفيدة جدا" لإزالة الكرش !

5187976-380269502

خطأ شائع خطير عند طهي الدواجن