الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يحذر: أغلقوا النوافذ ولا تتعرضوا للغبار

3404 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الغذاء والدواء: إغلاق 42 منشأة وإيقاف 217 عن العمل منذ بداية رمضان

بيتكوين تقود انتعاشة بسوق العملات المشفرة

عيد: 585 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر

بورصة عمان تعكس بدء التعافي الاقتصادي بأرباح تاريخية

وفاتان و8 إصابات بحوادث متفرقة خلال 24 ساعة

الإفتاء توضح حكم إفطار الحامل أو المرضعة في رمضان

ارتكاب جريمة مخدرات في الأردن كل 28 دقيقة و 40 ثانية العام الماضي

مصالحة: إعلام إسرائيل شوه صورة رمضان والاعتداء على المرابطين فضح الاحتلال

الأحد، 09-04-2023 09:18 ص

خبيرة تفرق بين الحزن والاكتئاب

نفسيتي-الحزن-والاكتئاب-780x470


الوكيل الإخباري- تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب، وهو اضطراب يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة من قبل.

اضافة اعلان


وكشفت عالمة نفس أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الاضطراب المنتشر على نطاق واسع.


وشاركت الدكتورة جولي سميث، عالمة نفس من هامبشاير بإنجلترا، مقاطع فيديو تعليمية حول الصحة العقلية على وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي فيديو عبر "تيك توك"، شرحت جولي المعلومات الثلاثة التي يخطئ الناس عادة فهمها بشأن هذه الحالة المنهكة.


1. الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئة
تتضمن بعض الأعراض الشائعة لحالة الصحة العقلية الشعور بالإحباط، والفراغ، وفقدان الشغف بالأنشطة التي يستمتع الفرد بها عادة.


وعلى هذا النحو، فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أنه إذا كنت تعاني من الاكتئا ، فإنك تشعر فقط بالإحباط.


لكن هذا ليس هو الحال دائما. ووفقا للدكتورة جولي: "الكثير من الناس لا يدركون أنه من الشائع تجربة الكثير من القلق عندما تكون مكتئبا".


وأوضحت المؤسسة الخيرية Mind أنك قد تشعر أيضا بالقلق والاضطراب وتكافح لتناول الطعام والنوم عند الإصابة بالاكتئاب.


2. يمكن أن يكون الاكتئاب جسديا
لا يؤثر الاكتئاب عليك عاطفيا فقط، حيث تؤكد الدكتورة جولي: "الاكتئاب ليس نفسيا فقط، إنه جسدي أيضا".


وأوضحت أن أول شيء ستلاحظه أحيانا هو نقص الطاقة. لكن الحالة يمكن أن تذهب أبعد من ذلك. وأوضحت الدكتورة جولي أن المريض قد يعاني أيضا من الأوجاع والآلام التي لا يبدو أن لها سببا واضحا.


ونتيجة لذلك، يعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين، كما أن الاكتئاب يمكن أن يجعل الألم المزمن الذي قد تعاني منه أسوأ.


وقد يواجه المريض:
- آلام العضلات والمفاصل
- ألم في الظهر
- الصداع
- ألم الصدر


ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، قد يواجه أيضا:


- التحرك أو التحدث ببطء أكثر من المعتاد
- تغيرات في الشهية أو الوزن (عادة ما تنخفض، لكنها تزداد في بعض الأحيان)
- الإمساك
- الأوجاع والآلام غير المبررة
- نقص الطاقة
- النوم المضطرب (على سبيل المثال، تجد صعوبة في النوم في الليل أو الاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح)


3. الاكتئاب مقابل الحزن
شددت الدكتورة جولي: "الاكتئاب والحزن ليسا نفس الشيء. فالحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب".


وأوضحت أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن وعادة ما يمر في لحظة، "لكن الاكتئاب يمكن أن يكون طويل الأمد. ومع ذلك، إذا لم تزل مشاعر الحزن وتتعارض مع حياتك ووظائفك الطبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أنك مكتئب".
وتشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بما يلي:


- الشعور بالضيق أو الرغبة في البكاء أو الحزن
- الاضطراب أو سرعة الانفعال
- الشعور بالذنب وعدم تقدير الذات واحتقارها
- الشعور بالفراغ
- الانعزال وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين
- لا تجد متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما تستمتع بها
- شعور بعدم الواقعية
- اليأس 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قصص_عن_الشفاء_من_السرطان

شركة عالمية تزف بشرى سارة لمرضى السرطان

download (1)

6 خطوات لتحضير البسبوسة بطريقة صحية في رمضان

sleeping_during_work_723607000

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

ق

3 أشياء يجب أن تتوقف عن وضعها في قهوتك

cheveux_blanc_n1230331113955209_

نقص 4 فيتامينات ومعادن قد يكون السبب وراء الشيب المبكر

2021_5_24_13_39_38_155

الرجال أم النساء.. أيهم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي؟

أخبار متعلقة
image

بطانيات ثقيلة لعلاج التوحد والخرف والاكتئاب

641d58c742360423d6013aa5

طبيب روسي: امراض الكبد قد تسبب الاكتئاب

201803081250285028

5 أضرار يسببها الاكتئاب لصحة معدتك

img-3911448328

4 أعراض تزيد خطر الاصابة بالسكتة الدماغية