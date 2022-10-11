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الثلاثاء، 11-10-2022 04:44 م

خبير تغذية روسي: تناول الأسماك لتقضي على الإجهاد

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الوكيل الإخباري-أعلن خبير تغذية روسي أن الأسماك تحتوي على أوميغا-3، أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.

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وأشار الدكتور ميخائيل غينسبورغ، في مقابلة نقلتها وسائل الإعلام الروسية، إلى أن الأسماك البحرية تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.

 

وأضاف بالقول: "يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميغا-3، الموجود في الأسماك البحرية. كما يمكن استخدام أحماض أوميغا-3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتان وتناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي".

وأشار الخبير الروسي إلى أن أحماض أوميغا-6 الموجودة في زيت عباد الشمس والذرة والحلويات، تستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكن استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق.

واختتم قائلا: "إذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للتوتر، فمن الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند".

 

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