خبير تغذية يكشف عن خضار شائع مفيد للتخسيس

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الوكيل الإخباري- يقبل بعض الأشخاص على إدراج البقدونس في النظام الغذائي اليومي، لاعتقادهم أنه يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون المتراكمة بالجسم، فهل هذا الصحيح؟

هل البقدونس يساعد على التخسيس؟
في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن البقدونس يمكن الاعتماد عليه، للتخلص من الوزن الزائد، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

- يتميز البقدونس بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحتوي على 36 سعرة حراري لكل 100 جرام، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

- يلعب البقدونس دورًا كبيرًا في طرد السوائل المحبوسة في الجسم، بفضل خصائصه المدرة للبول.

- يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

ومع ذلك، أشار ناجي إلى خطأ الاعتقاد الشائع بشأن أن تناول مشروب البقدونس المغلي يساعد على التخلص من الدهون المخزنة بالجسم.

وأكد استشاري التغذية العلاجية أن السبيل الوحيد لرفع معدل حرق الدهون بالجسم هو اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والمواظبة على ممارسة الرياضة يوميًا.

فوائد البقدونس المغلي
وأوضح ناجي أن الفائدة المؤكدة التي تعود على الجسم من شرب البقدونس المغلي هو تفتيت حصوات الكلى، بالإضافة إلى:

- تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

- علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

- تهدئة اضطرابات المعدة.

- زيادة كثافة العظام وحمايتها من الكسور والإصابة بالهشاشة.

- تعزيز صحة العين، لغناه بفيتامين أ، الذي يساعد على تقوية النظر والحد من الإصابة بأمراض التنكس البقعي المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الجلوكوما والمياه البيضاء.

- تحسين صحة البشرة.

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الكونسلتو الطبي

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