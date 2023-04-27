طريقة شرب القهوة لانقاص الوزن

ألوكيل الإخباري- على الرغم من أنه ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن، فإن الأبحاث الناشئة تشير إلى أن تناول القهوة يمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي إذا كان الشخص يتطلع إلى خسارة بضعة كيلوغرامات، وذلك بفضل قدرتها على تنظيم الشهية وتحفيز بدء عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لما نشره موقع Mind your Body Green.

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لا يقتصر تناول كوب من القهوة في الصباح على مجرد الحصول على دفعة سريعة من الكافيين، ولكنه يمكن أن يعزز فقدان الوزن، لأن القهوة:



1. تقلل الشهية

وفقًا لاختصاصية التغذية كيلي جونز، يمكن أن تعمل القهوة كمثبط لشهية البعض. وفي الواقع، تُظهر الدراسات أن شرب القهوة حتى أربع ساعات قبل الوجبة يمكن أن يقلل من كمية الطعام الذي يتم التهامه .



وتضيف ويتني كراوتش، اختصاصية تغذية متكاملة، أن القهوة تحفز أيضًا جزءا من الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي ثبت أنه يقلل الجوع ويزيد الشبع.



القهوة تقلل من الشهية وتزيد من النشاط



2. تعزز التمثيل الغذائي

توصلت بعض الأبحاث إلى أن خصائص القهوة المعززة لإنقاص الوزن يمكن أن تنبع من آثارها على توازن الطاقة. وبشكل أكثر تحديدًا، يُعتقد أن القهوة تزيد من استهلاك كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم كل يوم. وتوضح كراوتش قائلة: "نتائج الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى زيادة حرق السعرات الحرارية بنحو 80-150 سعرة حرارية".



وتُظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين تقل نسبة الدهون في الجسم يعانون من عقبات أكبر في حرق السعرات الحرارية بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم كميات أعلى من الدهون في الجسم.



3. تزيد حرق الدهون

كشفت نتائج دراسات معملية أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب موجود في حبوب البن، يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون. ومن المرجح أن حمض الكلوروجينيك ينظم بعض الإنزيمات والمسارات التي تشارك في تراكم الدهون، وبالتالي تقليل الدهون في الجسم.



تظهر أبحاث أخرى أن شرب فنجان من القهوة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا، وذلك بفضل محتواه من الكافيين.



وفقًا لمراجعة نُشرت في دورية Nutrients، فإن تناول جرعة معتدلة من الكافيين قبل ممارسة التمارين الهوائية زاد بشكل كبير من حرق الدهون أثناء التمرين. كما أظهرت دراسة أخرى أن الكافيين عزز أكسدة الدهون القصوى أثناء التمرين بنسبة تصل إلى 29٪.



الكمية المناسبة من القهوة

في معظم الحالات، من الأفضل التمسك بفنجان أو فنجانين من القهوة لتعظيم الفوائد الصحية المحتملة دون الإفراط في تناول الكافيين.



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تقول جونز إنه "من أجل فوائد الأداء، يوصى بـ 2-6 ملغ من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم"، أي أنه إذا كان وزن الشخص 70 كغم، فإن هذا يترجم إلى حوالي 204-408 ملغ من الكافيين، أو حوالي كوبين إلى خمسة أكواب في اليوم".



توصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA بألا تزيد كمية الكافيين، التي يتم تناولها عن حوالي 400 ملليغرام يوميًا، أي ما يعادل حوالي أربعة إلى خمسة أكواب. يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين عددًا كبيرًا من الآثار الجانبية السلبية، بما يشمل القلق والتوتر ومشاكل الجهاز الهضمي والأرق.

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