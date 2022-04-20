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الأربعاء، 20-04-2022 10:56 ص

هل التدخين قبل إجراء تحليل الدم يغير النتائج؟

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الوكيل الإخباري - تتطلب بعض اختبارات الدم منك الصيام لعدة ساعات مسبقًا، عادةً قبل جمع عينة الدم بحوالي 8-12 ساعة، وبالطبع لا يجب أن تأكل أو تشرب أي شيء خلال فترة الصيام، لكن هل يؤثر التدخين على نتيجة تحليل الدم.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية.

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يمكن أن يؤثر التدخين على نتائج فحص الدم لذلك إذا طُلب منك الصيام قبل فحص الدم ، فيجب عليك أيضًا تجنب التدخين وتشمل الأشياء الأخرى التي يجب تجنبها قبل الاختبار ما يلي:

-مضغ العلكة (حتى بدون سكر)
-ممارسة الرياضة


الصيام ليس إلزاميًا في اختبارات وظائف الكلى ، واختبار مستويات الفيتامينات في الدم ، واختبار مؤشرات الدم ، وما إلى ذلك.


ولكن بالنسبة لبعض اختبارات الدم ، يساعد الصيام مسبقًا على تحسين دقة النتائج وموثوقيتها. ونتائج الاختبارات الدقيقة ضرورية لتشخيص مختلف الحالات الصحية ومراقبة فعالية العلاج.

 

عندما تأكل وتشرب قبل إجراء اختبارات الدم ، فإن العناصر الغذائية التي تتناولها يتم تكسيرها وامتصاصها في مجرى الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات بعض المواد في الدم ، مثل سكر الدم والحديد والكوليسترول والدهون الثلاثية والإنزيمات ، مما يؤثر على نتائج الاختبار ويمكن أن يؤدي إلى تشخيص غير صحيح ومضاعفات صحية.


في بعض الأحيان ، قد تنسى الصيام وتأكل أو تشرب شيئًا عن طريق الخطأ. إذا حدث هذا ، يجب أن تتحدث مع طبيبك حول إعادة تحديد موعد فحص الدم.

 

الديار

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