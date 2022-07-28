داء السكري يهاجم الكلى أيضا

الوكيل الإخباري - قالت جمعية السكري الألمانية إن داء السكري يهاجم الكلى أيضاً ويرفع خطر الحاجة إلى غسيل الكلى مدى الحياة أو زرع الكلى.

اضافة اعلان



ولتجنب هذه المخاطر، أوصت الجمعية مرضى السكري بإجراء فحوصات دورية للبول، مرة كل سنة على الأقل، من حيث وجود البروتين المعروف باسم "الألبومين"، الذي تفرزه الكلى مع البول، إذا كانت لا تعمل بشكل سليم.



كما يتعين على مرضى السكري الحرص على ضبط مستوى السكر بالدم وكذلك ضغط الدم، مع إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

24