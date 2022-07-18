أطعمة صحية تخلصك من سمنة الأرداف

الوكيل الإخباري - تختلف أماكن تخزين الوزن الزائد في الجسم، وذلك حسب طبيعة الجسم الجينية والتي تحدد بالعادة عن طريق الجنس أوالهرمونات، وبالتالي تناول الأطعمة الصحية وغير الصحية بالطريقة العشوائية أحد العوامل المتسببة في سمنة الأرداف وليس السبب الجوهري لذلك.

اضافة اعلان

أما بالنسبة عن النساء فتميل أجسامهنإلى اكتساب الوزن في الجهة السفلية، خصوصا منطقة الورك والأرداف، إذ تساهم الهرمونات الأنثوية في تجمع الدهون حول المناطق السالفة الذكر.



أما بالنسبة عن الأطعمة الصحية المساهمة في التخلص من سمنة الأرداف ضمن أي نظام غذائي صحي، فهي:



الأسماك الدهنية

تحوي الأسماك الدهنية مركبات فعالة لتخفيض نسبة هرمون الكورتيزول في الجسم والمسؤول عن تخزين دهون الأرداف على وجه الخصوص، خصوصا " السلمون، السردين".

البيض

أثبتت الدراسات المتنوعة أن تناول حبة واحدة من البيض المسلوق خلال وجبة الفطور، يقلل من دهون الأرداف بالشكل الطبيعي.



زيت جوز الهند

إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى أطباق السلطات الغنية بالخضروات الورقية الداكنة، كفيلة بالتخلص من سمنة الأرداف بصفة مستمرة.



التفاح

يعتبر التفاح أحد الأطعمة الصحية الغنية بمادة الفلافونويد والألياف الغذائية المساهمة في منع تكون الخلايا الدهنية والتخلص من سمنة الأرداف بجدارة.

الشوفان

يعد الشوفان أحد الأطعمة الصحية الفعالة لإذابة دهون منطقة الارداف والجسم في آن واحد، كما أنه كفيل بتقليل خطر الإصابة بالسمنة المفرطة خصوصا منطقتي البطن والأرداف.

هي

اظهار أخبار متعلقة

