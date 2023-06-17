السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 02:15 م

دراسة : أجهزة تتبع الأنشطة تسرّع التعافي في المستشفى

129-012154-11-reasons-to-prefer-apple-watch-vitebt-versa-3


الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد في جامعة ساوث أستراليا أن أجهزة تتبع الأنشطة القابلة للارتداء ساعدت المرضى على التعافي بشكل أسرع أثناء العلاج في المستشفى، ما يخفف بعض الضغوط على نظام المستشفيات.

عندما يرتدي المرضى الأجهزة يكونون أكثر نشاطاً وأقل ميلاً للسلوك الخامل .

وحقق المرضى الذين ارتدوا أدوات تعقب النشاط 826 خطوة إضافية يومياً مقارنة بمن لم يرتدوا الأجهزة، وكانوا أكثر نشاطاً بمعدل 10 دقائق يومياً، وقل سلوكهم الخامل بمعدل 36 دقيقة في اليوم، وفق دورية "جاما".

وفحص الباحثون بيانات 15 دراسة سابقة بمشاركة 1911 مريضاً يخضعون لإعادة هيكلة السكتة الدماغية، وتأهيل العظام، والتأهيل المختلط.

وتبين أنه عندما يرتدي المرضى أجهزة تتبع النشاط، يكونون أكثر نشاطاً، وأقل ميلاً للسلوك الخامل، وأن وظائفهم البدنية تحسنت.

وقالت كيمبرلي سزيتو أخصائية الفسيولوجيا التي شاركت في البحث: "غالباً ما تتميز فترات الإقامة في المستشفى بقلة نشاط المريض، والتي تؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية أخرى، وتطيل فترة الاستشفاء".

وأضافت: "قلة الحركة أثناء الإقامة في المستشفى يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من النتائج السلبية، من التدهور الوظيفي والضعف إلى الإعاقة، وحتى ارتفاع مخاطر الوفيات".

ومن أمثلة أجهزة تتبع الأنشطة أبل ووتش، وغارمينز، وفيتبيت.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220926Image1

دراسة : مكملات الفيتامينات المتعددة تعزز الصحة في الشيخوخة

2023617163212237W5

لهذا السبب ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم

374287_24_1686902887

بشرى في زراعة القلب.. فئة جديدة للمتبرعين!

441

هل تشعر بالحر أكثر من غيرك؟.. 5 أسباب شائعة

2023-6-16-7-40-16693

للحفاظ على "شباب دماغك"... إليك 3 نصائح أهمها بهاتفك المحمول!

c25df6d24a837e62cd0d4e510a3cbe0c

دراسة : تضاعف كسور الورك عالمياً بحلول 2050

أخبار متعلقة
2023_6_1_21_50_4_903

الكشف عن أمراض تمنعك من تناول صفار البيض