دراسة ألمانية: عدوى جدري القرود قد تنتقل عبر ملامسة الأسطح

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة ألمانية حديثة أن الأسطح التي يلامسها مرضى جدري القرود يمكن أن تكون شديدة التلوث بالفيروس.



كانت هذه نتيجة دراسة أجراها باحثون في مستشفى جامعة هامبورج-إيبندورف الألمانية ونُشرت يوم الجمعة.



في الوقت نفسه أوضحت الدراسة أنه لم يثبت بعد أنه يمكن أن يُصاب أشخاص آخرون بالعدوى حال ملامستهم هذه الأسطح الملوثة.



وقال رئيس الدراسة ومدير قسم النظافة في المستشفى، يوهانس كنوبلوخ: "نفترض أن الأسطح يجب أن تكون ملوثة بشدة حتى تكون قادرة على نقل العدوى من خلال ملامستها"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يؤثر هذا بشكل أساسي على الأشخاص الذين يعتنون بالمصابين والأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب، وقال: "وفقا للمعرفة الحالية، لا يوجد خطر من الأسطح العامة التي تلامسها اليدان، مثل مقابض الأبواب أو أزرار المصعد".



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود في ألمانيا.

وأحصى المعهد 1054 حالة إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية حتى اليوم الجمعة.

وجاء في بيان للمعهد: "وفقاً للمعرفة الحالية، فإن المعهد لا يزال يقيّم الخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا على أنه منخفض".



يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في ألمانيا قبل حوالي 6 أسابيع.



ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام .1980 وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن معظم المصابين هم من الرجال المثليين، وبوجه عام يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.

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