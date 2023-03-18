دراسة : استبدال الأسنان المفقودة يحمي الدماغ والقلب

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن استبدال الأسنان المفقودة بأطراف اصطناعية ثابتة قد يحمي من التدهور المعرفي، كما يلعب الحفاظ على قدرة المضغ دوراً في الوقاية من مشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب.



وعُرضت الدراسة خلال المؤتمر الـ 52 للجمعية الأمريكية لطب الفم والأسنان، المنعقد في بورتلاند بين 15 و18 مارس/ آذار، وفق تقرير لموقع "مديكال إكسبريس".

وفحصت الدراسة 577 رجلاً في دراسة للشيخوخة بين عامي 1995 و2001، وخضعوا لتقييم الأسنان وكفاءة المضغ كل 3 سنوات.

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وخلال الدراسة لم يفقد 29% من المشاركين أي اسنان، وفقد 34% منهم أسناناً لم يتم استبدالها، بينما تم استبدال الأسناان المفقودة لدى الآخرين بأطراف ثابتة، وأخرى غير ثابتة.



وبعد حساب العوامل المتغيرة مثل التدخين والأدوية، وصحة القلب، ومستوى التعليم، وقياس تدهور الإدراك، توصلت النتائج إلى أن استبدال الأسنان المفقودة عامل مساعد هام على تقليل خطر كل من التدهور المعرفي ومشاكل الإدراك وأمراض القلب.

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