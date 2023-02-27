4 علاجات لتسوس الأسنان اللبنية في المنزل

الوكيل الإخباري- تتعرض مينا الأسنان لدى بعض الأطفال إلى التسوس، حيث تظهر ثقوب في الأسنان، تعد مينا الأسنان هو السطح الخارجي الصلب للسن، يحدث ذلك نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والنشويات، ما يؤدي إلى زيادة تراكم البكتيريا على الأسنان.



نستعرض في التقرير التالي، قائمة بعلاجات تسوس الأسنان اللبنية للأطفال في المنزل، وفقًا لجامعة "جونز هوبكينز" وموقع "Health line".

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علاج تسوس الأسنان اللبنية في المنزل



1-فيتامين د

يمكن أن يسهم حصول الأطفال على فيتامين د بصورة مستمرة؛ خاصًة من المصادر الطبيعية مثل أشعة الشمس وصفار البيض على انخفاض فرص تسوس الأسنان، حيث وجدت دراسة أن الأطفال الحاصلين على فيتامين د في وجباتهم الغذائية هم أقل عُرضة للإصابة بتسوس الأسنان مقارنًة بأولئك الذين لم يحصلوا على فيتامين د.



2-تنظيف الأسنان

يلعب الفلوريد الموجود في معجون الأسنان دورًا مهمًا في منع تسوس الأسنان وإعادة تمعدن المينا، هي عملية طبيعية تحدث تلقائيا عند وصول العناصر المساهمة في تركيب النسيج السني والتي تعطي القوة لسطح السن ومقاومته للعوامل الضارة الخارجية، لذا يوصي أطباء الأطفال بالحرص على تنظيف أسنان وفم الطفل عند ظهور الأسنان اللبنية.



3-التوقف عن تناول السكريات

توقف عن إعطاء طفلك الكثير من السكر، لأنه أحد عوامل الخطر التي تتسبب في تسوس الأسنان، تخفض السكريات من فرص إعادة تمعدن الأسنان الطبيعية، لذا يوصي الأطباء بالتعامل التالي مع الأطعمة السكرية:



-اعطي طفلك نسبة قليلة من السكريات على مدار اليوم، أقل من 10 % السعرات الحرارية المتناولة في اليوم.



-لا تعطي طفلك سكريات على

مدار اليوم، فبمجرد التخلص من السكر، يكون للمينا فرصة لإعادة التمعدن.



4-العرقسوس

قد يسهم مستخلص نبات عرق السوس في مقاومة البكتيريا المسؤولة عن الإصابة بتسوس الأسنان، صنع أحد الباحثين مصاصة عرق السوس للمساعدة في مكافحة تسوس الأسنان، أظهرت النتائج أن استخدام مستخلص عرق السوس في مصاصة فعالية في انخفاض انتشار بكتيريا العقدية الطافرة الموجودة في الفم وبين شقوق الأسنان والمتسببة في تسوس الأسنان، لكن هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر طويلة المدى.



تعد العلاجات المنزلية لتسوس الأسنان هي علاجات وقائية، تقلل من خطر تفاقم أعراض تسوس الأسنان اللبنية، لكن لا يمكنها علاج التسوس نهائيًا.



علاج تسوس الأسنان اللبنية

يتطلب العلاج إزالة الجزء التالف من السن واستبداله بحشو أو إصلاح التلف الناتج عن تسوس الأسنان، هناك أنواع مختلفة من العلاجات:



-حشوات الأسنان

تحتاج إلى زيارة واحدة لوضع الحشوة مباشرًة في حفرة معدة، قد تكون هذه الحشوات مصنوعة من الفضة أو أحماض الأكريليك أو الراتنج، غالبًا ما تكون ملونة بالأسنان.



-إصلاح الأسنان

هذه تتطلب زيارتين أو أكثر وتشمل:

-الحشوات.

-وضع قشرة الأسنان "الراتنج".

-تركيب التيجان.

-إجراء الجسور



تعد العلاجات السابقة مصنوعة من الذهب أو سبائك المعادن الأساسية أو السيراميك أو المواد المركبة، يمكن أن تبدو العديد من هذه المواد مثل مينا الأسنان الطبيعية.



الكونسلتو الطبي

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