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الأربعاء، 22-06-2022 10:27 ص

دراسة: الجراحة الروبوتية تقلل من مخاطر عمليات استبدال مفصل الورك

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة حديثة إن استخدام الأنظمة الروبوتية عند استبدال مفصل الورك تقلل نسبة المضاعفات إلى الربع تقريباً، مقارنة مع الجراحة التقليدية.

وتعتبر دراسة مركز أبحاث هنري فورد هي الأكبر لتقييم المضاعفات، والتي استمرت سنوات.

لكن حسب موقع "ميديكال إكسبرس"، حذر البروفيسور جيسون ديفيس المشرف على البحث من تفسير هذه النتائج واعتبار أن الجراحة الروبوتية تتفوق على الطريقة التقليدية المجربة والصحيحة.

وقال ديفيس، إن "البحث الحالي يقارن بين نتائج إجراءين بشكل محدد، ولابد للمرضى من التشاور مع الجرّاح لتحديد الخيار الجراحي الأفضل، خاصة أن جراحات استبدال مفصل الورك في تطور مستمر".

واعتمد البحث على بيانات 2247 مريضاً خضعوا لجراحة لاستبدال مفصل الورك بين 2014 و2020، وقيمت معدلات الخلع والمضاعفات الأخرى بعد الجراحة بالطريقتين.

وقالت الدراسة: "تسمح الذراع الآلية بمزيد من التحكم في استخدام الأدوات الجراحية، وتسمح شاشة التلفزيون للجراحين برؤية تشريح العظام وتحضيرها في الوقت الفعلي، وباستخدام ذراع جراحية آلية وتقنية ثلاثية الأبعاد، يحصل الجراح على مساعدة لتوجيه الغرسة في مكانها بعد تشكيل العظام وموازنة الأربطة لضمان ملاءمة مثالية".

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