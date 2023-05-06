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السبت، 06-05-2023 04:49 م

دراسة : النوم العميق يقلل فقدان الذاكرة لدى مرضى الزهايمر

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الوكيل الإخباري- اقترح بحث جديد من جامعة كاليفورنيا، أن النوم العميق قد يساعد في منع فقدان الذاكرة لدى كبار السن الذين يواجهون عبئاً متزايداً من مرض الزهايمر.

ويُعرف النوم العميق باسم "نوم الموجة البطيئة بدون حركة العين السريعة"، وقالت النتائج إنه يعمل "كعامل احتياطي معرفي قد يزيد المرونة ضد بروتين في الدماغ يسمى بيتا أميلويد المرتبط بفقدان الذاكرة الناجم عن الخرف".

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ووفق موقع "بي إم سي مديسين"، ارتبط النوم المتقطع بالتراكم الأسرع لبروتين بيتا أميلويد في الدماغ. وكشف البحث الجديد أن الكميات الفائقة من نوم الموجة البطيئة العميقة يمكن أن تعمل كعامل وقائي ضد تدهور الذاكرة لدى من لديهم حالة متقدمة من الزهايمر.


وتتضمن عوامل الاحتياط المعرفي التي تساعد العقل في مواجهة مشاكل الخرف والزهايمر، التعليم والمعرفة والنشاط البدني والمشاركة الاجتماعية، ووفق البحث الجديد يعمل النوم العميق كعامل احتياطي معرفي.


وأجرى الباحثون تجربة في مختبر النوم بالجامعة شارك فيها 62 شخصاً، تم تصوير أدمغتهم بمخطط كهربي أثناء دورات النوم المختلفة.


وأشار البحث إلى أن اختفاء أو تراجع معدل النوم العميق لدى شخص ما يمكن أن يكون مؤشر للتنبؤ بخطر إصابته بالزهايمر أو تدهور الذاكرة.

 

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