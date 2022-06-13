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الإثنين، 13-06-2022 07:04 ص

دراسة تحدد أفضل مشروب للسيطرة على مرض السكري

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني، فمن المحتمل أن تعاني من اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة.

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إذا كان هذا هو الحال، فأنت بحاجة للتأكد من إدارة مرض السكري الخاص بك للحيلولة دون المزيد من الضرر.


في بعض الحالات، يمكنك التحكم في مرض السكري من النوع 2 من خلال التمارين والنظام الغذائي، بما في ذلك تغيير عادات الشرب.


في دراسة جديدة نُشرت في مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care Journal، تم ربط شرب حصة صغيرة من بروتين مصل اللبن قبل كل وجبة بالمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2، بحسب Eat This, Not That.


في الدراسة، تناول 18 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بداء السكري من النوع 2 جرعة 100 مليلتر من بروتين مصل اللبن، كانوا يستهلكون المشروب قبل 10 دقائق من الإفطار والغداء والعشاء لمدة أسبوع واحد. خلال أسبوع منفصل، تناول نفس المشاركين جرعة تحكم دون بروتين مصل اللبن.


أظهرت النتائج أن مستويات الجلوكوز كانت أكثر استقرارا عند تناول مكمل مصل اللبن قبل كل وجبة.


يعتمد بروتين مصل اللبن على الحيوانات، مما يعني أنه يحتوي بشكل طبيعي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. يحتوي على أحماض أمينية متفرعة السلسلة (BCAA)، والتي تعزز تعافي العضلات وتكوينها.


بروتين مصل اللبن غني بالكالسيوم والدهون الصحية والمركبات المفيدة الأخرى مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية.


لقد ثبت أن تناول بروتين مصل اللبن قبل تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات يمكن أن يحفز إفراز الأنسولين وهرمون الإنكريتين الذي يحفز على خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

 

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