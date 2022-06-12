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الأحد، 12-06-2022 04:10 م

دراسة توضح العلاقة بين سوء التغذية ومرض السكري

السكري يؤثر على صحة الدماغ


الوكيل الإخباري - مرض السكري مرض مزمن، شائع وتكثر الإصابة به في العالم أجمع، وفي العالم العربي تحديداً هنالك أرقام كبيرة للإصابة به، لذلك نرى كثير من المواقع الطبية المختصة والهيئات الصحية، تنشر معلومات موسعة عنه، منها دراسات متنوعة تقدم معلومات تساعد في السيطرة عليه، وتساعد في معرفة أسبابه لتفاديها.

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أوضحت دراسة جديدة عن أن سوء التغذية يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بمرض السكري، ما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكر موقع "health".


وأوضحت الدراسة، أن أحد أشكال مرض السكري الناجم عن سوء التغذية يختلف اختلافًا كبيرًا عن النوع الأول أو النوع الثاني من مرض السكري وهو الأنواع الشائعة، ويجب اعتباره شكلاً مميزًا من المرض.


وقال الباحثون أن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من مرض السكري هم في الغالب من الذين يعانون من النحافة، والفقراء من المراهقين والشباب الذين نادرًا ما يعيشون أكثر من عام بعد التشخيص.


وتم التعرف على المرض لأول مرة منذ ما يقرب من 70 عامًا، لكن العلاج غير واضح بسبب نقص البحث في الحالة.


قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ميريديث هوكينز، المدير المؤسس لـ Global معهد السكري في كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك: "يقرأ الأطباء في تلك البلدان المجلات الطبية الغربية، لذا فهم لا يتعلمون شيئًا عن مرض السكري المرتبط بسوء التغذية ولا يشتبهون به في مرضاهم".


وأضافت: نأمل أن تؤدي النتائج التي توصلنا إليها إلى زيادة الوعي بهذا المرض، وهو أمر مدمر للغاية لكثير من الناس، وأن تمهد الطريق لاستراتيجيات علاج فعالة.

 

هي

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