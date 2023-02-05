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الأحد، 05-02-2023 04:44 م

دراسة تحذر: حساسية الجلوتين قد تسبب أمراض القلب

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة علمية حديثة، أن اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي يصبح الشخص أكثر عرضة للموت المبكر.

وقال العلماء بجامعة أكسفورد، إن مشكلات الأمعاء الشائعة قد تجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير نقله موقع "العربية.نت".


وتؤدي الاضطرابات الهضمية، التي تصيب حوالي 1 من كل 100 شخص في بريطانيا، إلى تلف القناة الهضمية، حيث يبالغ الجسم في رد فعله تجاه الجلوتين، ذلك البروتين الموجود في الخبز، مما يؤدي إلى الإسهال وآلام البطن والانتفاخ.

وكانت دراسات سابقة قد كشفت عن وجود صلة بين الاضطرابات الهضمية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مرجعة السبب إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم عوامل خطر أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسمنة.

واستخدم الباحثون في الدراسة الحالية بيانات المستشفى لتحليل النتائج الصحية لما يقرب من 470 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 -69 عامًا على مدار 4 سنوات.

وتبين أن مشكلات القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والنوبات القلبية، تحدث كل عام لدى 9 من كل 1000 مصاب بمشكلات في البطن، مقارنة بما يقرب من 7 من كل 1000 شخص ليس لديهم المرض.

وقالوا إن الخطر ظل كما هو حتى لو كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من زيادة في الوزن ولا أي مشكلات أخرى قد تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويحدث مرض الاضطرابات الهضمية، المعروف باسم أمراض المناعة الذاتية، عندما يخطئ جهاز المناعة في الجسم، لأسباب غير مفهومة تماماً في التعامل مع المواد الموجودة في الجلوتين على أنها تهديد له، وبالتالي يهاجمها، مما يؤدي إلى إتلاف أنسجة الأمعاء وحدوث تقرحات والتهابات.

ويجب على المرضى تجنب تناول أي شيء يحتوي على الجلوتين، مثل الخبز والمعكرونة والعديد من الحبوب والأطعمة الجاهزة المصنوعة من الدقيق، فيما يحتاج الكثيرون إلى تناول الأدوية للسيطرة على هذه الاضطرابات.

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الكونسلتو الطبي

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