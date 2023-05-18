دراسة تحذر من اضافة هذه المادة الغذائية للساندويش اليومي !

الوكيل الإخباري- الكثير منا يتناول الشطائر الجاهزة التي تباع في البقالات وذلك لعدم توافر الوقت لتجهيز الطعام في المنزل أو بسبب نكهتها الطيبة وطعهما اللذيذ.

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إلا أن مجموعة متزايدة من الأبحاث حذرت من اللحوم المصنعة التي تستخدم في هذه الشطائر، مثل النقانق وربطها بمجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان والخرف.



لكن الخطر الأكبر وفق العلماء، هو وجود كمية كبيرة من الصوديوم في اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم المعالجة أو المدخنة أو المحفوظة بطريقة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".



وعادة ما يتم تحميل اللحوم بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.



ويزيد الصوديوم الزائد من ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



كما ترتبط كل وجبة يومياً من اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42٪ وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 19٪، وفقاً لمراجعة بحث شارك في كتابته الدكتور مظفريان ونشر في مجلة Circulation في عام 2010، إضافة لأبحاث حديثة نشرت نتائج مماثلة.



وتخطط منظمة الصحة العالمية لإصدار توصيات جديدة للحد من استهلاك اللحوم المصنعة بحلول عام 2025، كما يقول فرانشيسكو برانكا، مدير قسم التغذية وسلامة الأغذية في المنظمة.

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