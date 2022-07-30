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السبت، 30-07-2022 01:31 م

دراسة تربط بين دهون الكبد ومرض القلب

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الوكيل الإخباري - تراكم الدهون في الجسم سواء في منطقة البطن وهو المكان الأكثر تخزيناً للدهون، أو في أعضاء الجسم مثل الكبد والكلى، يعد حالة صحية لها مسببات وأعراض وحتى مضاعفات خطيرة.

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وفي هذا السياق كشفت دراسة جديدة عن ضرر جديد يمكن ان تسببه دهون الكبد خاصة، وهو التأثير على صحة القلب، وعن ذلك إليكم التفاصيل.

 

كشفت دراسة جديدة أن الدهون حول الكبد تزيد خطر الإصابة بفشل القلب، بحسب موقع "health".


وقام الباحثون بمراجعة 11 دراسة طويلة الأجل من خمس دول (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والسويد وفنلندا) تم نشرها حتى مارس 2022، ودرسوا الروابط بين هذا النوع من أمراض الكبد وفشل القلب لدى أكثر من 11مليون من البالغين في منتصف العمر، نصفهممن النساء بمتوسط أعمار 55 عامًا ومتوسط مؤشر كتلة الجسم 26، وهو رقم يعتبر من ذوي الوزن الزائد لكنه ليس بدينًا.


خلال فترة المراقبة تم تشخيص أكثر من 97 ألف حالة من قصور القلب، وهي حالة يكون فيها القلب غير قادر على ضخ كميات كافية من الدم في جميع أنحاء الجسم.


ووجد الباحثون أن نحو 26%، أو 2.9 مليون مشارك في الدراسة، يعانون بالفعل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقاد فريق الباحثين الدكتور أليساندرو مانتوفانى، من قسم الطب بجامعة فيرونا في إيطاليا.

 

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